Prima pagină » Actualitate » Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 17:23, Actualitate
Premierul Ungariei, Viktor Orban, care participă vineri 10 octombrie, la congresul UDMR de la Cluj-Napoca, a lansat acuzații grave de spionaj la adresa Ucrainei, într-o postare pe platforma X. Oficialul a dat de înțeles că Serviciile din Ucraina ar conduce activități de spionaj și în țările aliate, printre care se află și România. 

Viktor Orban a transmis pe platforma X că Ucraina ar demara activități de spionaj atât asupra Ucrainei, cât și asupra aliaților săi, prin intermediul asistenței tehnologice.

„Serviciul de informații ucrainean nu doar urmărește Ungaria; acesta și-a croit drum prin intermediul partidului pro-ucrainean Tisza. S-a infiltrat în viața publică și politică, oferind asistență tehnologică aliaților lor pentru a-i ajuta să câștige puterea aici. Odată spuneam ‘rușii sunt deja în cămară’, acum trebuie să spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău. Nu vom lăsa să treacă asta”, se arată în mesajul video publicat de Orban, pe X.

Premierul Viktor Orban a criticat anterior, ceea ce acesta a numit, dorința Ucrainei și a Uniunii Europene de a instaura o „schimbare de putere” în Ungaria și de a susține opoziția pentru a câștiga viitoarele alegeri parlamentare din 2026.

Partidul Tisza, la care face referire Orban, are conexiuni și în România

Partidul Tisza, la care face referire Viktor Orban în acuzațiile de spionaj, a fost fondat în 2020 de către Attila Szabó și Boldizsár Deák. Formațiunea a respins fondurile statului și s-a bazat în schimb pe donațiile și averea personală a membrilor săi.

La data de 5 aprilie 2025, a fost înființată oficial, la Cluj-Napoca, comunitatea Transilvania – Kossuth Tisza Sziget, legată de mișcarea Partidului Tisza din Ungaria.

Partidu Tisza este un partid de centru-dreapta, este condus de Peter Magyar, în vârstă de 43 de ani, care a intrat în politica maghiară înainte de alegerile europarlamentare din iunie. El a devenit cel mai important opozant al premierului Viktor Orbán profitând și de nemulțumirea față de alte partide de opoziție care s-au dovedit divizate și ineficiente împotriva Fidesz în ultimii 14 ani.

