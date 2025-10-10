Prima pagină » Știri externe » Președintele Poloniei respinge Pactul european privind IMIGRAȚIA. Viktor Orban: „Dacă ni se alătură un al treilea, va fi deja o REBELIUNE”

Președintele Poloniei respinge Pactul european privind IMIGRAȚIA. Viktor Orban: „Dacă ni se alătură un al treilea, va fi deja o REBELIUNE”

10 oct. 2025, 15:16, Știri externe
Președintele Poloniei respinge Pactul european privind IMIGRAȚIA. Viktor Orban:

Președintele Republicii Polone Karol Nawrocki și-a reafirmat respingerea categorică a Pactului european privind imigrația și azilul.

Șeful de cabinet al lui Nawrocki, Pawel Szefernaker, a făcut publică pe platforma X o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen de președintele Poloniei pe 7 octombrie.

„Securitatea internă mai presus de toate”

„Nu voi consimți la punerea în aplicare a pactului privind imigrația și azilul în Polonia”, a scris Nawrocki, care este în funcția de președinte din 6 august 2025.

Președintele a mai spus că se așteaptă ca poziția Poloniei să fie luată în considerare de Comisia Europeană în dezvoltarea următoarelor sale planuri privind imigrația, notează Le Figaro.


Marcin Przydacz, șeful Biroului președintelui pentru Politică Internațională, a spus că Polonia „nu va accepta nicio decizie care i-ar afecta securitatea internă.”

La rândul său ministrul de Interne Marcin Kierwinski a asigurat că Varșovia sprijină cooperarea europeană, respingând în același timp orice prevedere care obligă statele membre să relocheze imigranți.

Viktor Orban salută o „rebeliune”

Premierul ungar Viktor Orban, un oponent ferm al politicilor UE în domeniul imigrației, și-a exprimat susținerea publică pentru omologul său polonez:

„Europa se schimbă: președintele Nawrocki refuză să pună în aplicare pactul privind migrația în Polonia. Noi refuzăm de asemenea. Acum suntem doi. Dacă ni se alătură un al treilea, va fi deja o rebeliune”, a scris Orban pe platforma X.

În scrisoarea sa, Nawrocki recunoaște că imigrația neregulamentară este o provocare europeană, dar consideră că răspunsul trebuie să fie la sursă – combaterea traficanților de imigranți și consolidarea protecția frontierelor externe.

Varșovia spune că este pregătită să coopereze în alte aspecte: schimbul de informații, operațiuni comune sau asistență tehnică pentru țările aflate sub presiune migratorie.

Polonia refuză orice constrângere impusă de Bruxelles, alăturându-se astfel poziției Ungariei, care solicită o derogare de la tratatul adoptat în mai 2024.

Foto: Profimedia

