Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa

Jensen Huang, șeful Nvidia, prezent la conferința GTC de la Berlin, susține că Europa ar putea deveni un lider mondial în robotică și inteligență artificială datorită expertizei sale industriale. Gigantul american a anunțat că va extinde parteneriatele europene și susține dezvoltarea unor noi generații de roboți umanoizi. Unul dintre cele mai neobișnuite momente ale conferinței a fost demonstrația unor roboți minusculi, în formă de rățuște, antrenați cu ajutorul inteligenței artificiale.

Europa are șansa de a deveni unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale aplicate în industrie și robotică, iar companiile de pe continent ar putea trece printr-o transformare tehnologică profundă în următorii ani, a transmis Jensen Huang, directorul general al Nvidia, în cadrul conferinței GTC organizate miercuri, 21 octombrie, la Berlin, potrivit Reuters.

Șeful gigantului american, unul dintre principalii furnizori mondiali de procesoare pentru inteligența artificială, consideră că tradiția europeană în inginerie mecanică, electronică și automatizări oferă continentului un avantaj important în dezvoltarea așa-numitei inteligențe artificiale fizice, tehnologia care permite roboților să interacționeze cu mediul înconjurător.

„Fiecare companie din Europa va deveni o companie de inteligență artificială”, a declarat Jensen Huang, directorul general al Nvidia, potrivit Reuters.

Huang a subliniat că nivelul de precizie atins de industria europeană în fabricarea sistemelor mecanice și electronice reprezintă o resursă esențială pentru următoarea etapă a revoluției tehnologice.

„Nicio altă regiune nu s-a dedicat realizării sistemelor mecatronice, electronice și mecanice cu nivelul de precizie și măiestrie al Europei”, a afirmat Huang.

Conferința de la Berlin a încheiat un turneu european al șefului Nvidia, care a inclus vizite la Londra, Paris, Stockholm și Dublin, în cadrul cărora compania a urmărit consolidarea relațiilor cu industria, instituțiile de cercetare și dezvoltatorii de tehnologii AI.

Roboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin, dar nu au ascultat toate comenzile

Unul dintre cele mai neobișnuite momente ale conferinței a fost demonstrația unor roboți minusculi, în formă de rățuște, antrenați cu ajutorul inteligenței artificiale. Dispozitivele, denumite Microducks, au fost dezvoltate de startupul francez Pollen Robotics în colaborare cu platforma Hugging Face și au urcat pe scenă alături de Jensen Huang.

Șeful Nvidia le-a cerut micilor roboți să execute tumbe și să demonstreze modul în care inteligența artificială poate controla mișcările unor sisteme fizice, însă demonstrația nu a decurs în întregime conform planului.

Când Huang le-a cerut celor patru rățuște robotizate să tragă un pui de somn, trei dintre ele s-au răsturnat imediat, cu o mică excepție: cea de-a patra rățușcă a avut nevoie de insistențe suplimentare pentru a executa comanda.

Un alt moment amuzant s-a produs spre finalul prezentării, când unul dintre roboți părea distras și privea în direcția greșită.

„Fii atent, rămâi concentrat”, i-a spus Huang pe un ton sever, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Sursa video – X/@NVIDIARTXSpark

Nvidia investește miliarde în Europa și pregătește producția de roboți umanoizi

Nvidia susține că și-a asumat angajamente financiare de aproape 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic european, în condițiile în care cererea pentru procesoare și platforme software destinate inteligenței artificiale continuă să crească.

Compania americană ocupă deja o poziție importantă pe piața tehnologiilor care permit funcționarea sistemelor autonome și a roboților inteligenți, furnizând componentele hardware și software necesare procesării informațiilor și luării deciziilor.

În cadrul evenimentului de la Berlin au fost anunțate noi colaborări cu producători industriali și startupuri europene. Unul dintre proiectele prezentate implică firma germană Agile Robots, care intenționează să fabrice între 1.000 și 2.000 de roboți umanoizi de mici dimensiuni în 2027, în colaborare cu Nvidia.

Producția ar urma să înceapă spre sfârșitul anului 2026, a declarat pentru Reuters Zhaopeng Chen, directorul general al Agile Robots.

Pentru Jensen Huang, dezvoltarea unor asemenea proiecte reprezintă o oportunitate pentru Europa de a recupera decalajul față de Statele Unite și Asia, regiuni care au dominat până acum investițiile și inovația în domeniul inteligenței artificiale.

Europa nu dispune în prezent de un gigant tehnologic autohton comparabil ca amploare cu Nvidia, OpenAI sau Anthropic, însă șeful companiei americane consideră că industria europeană poate ocupa un rol central în dezvoltarea aplicațiilor AI.

„Pentru a face parte din această economie a inteligenței artificiale, nu trebuie doar să consumi AI, ci și să produci AI. Am putea face toate acestea aici, în Europa”, a explicat Huang.

Nvidia a prezentat și o nouă arhitectură DSX POD, destinată construirii unor module de centre de date în fabrici, pe baza platformei Vera Rubin. Potrivit companiei, aceste module ar putea fi instalate și puse în funcțiune în numai două săptămâni, comparativ cu aproximativ șase luni în cazul unor implementări convenționale.