Presa maghiară scrie că multe corporații occidentale părăsesc România. Un oligarh ucrainean preia fabrici aici

Presa maghiară scrie că multe corporații occidentale părăsesc România și că, paradoxal, un oligarh ucrainean devine unul dintre cei mai activi investitori în industria românească.

Comisia Europeană a aprobat achiziția ArcelorMittal Tubular Products SA, care operează în România, de către Metinvest B.V. Compania este deținută de Rinat Akhmetov, un oligarh ucrainean, potrivit publicației maghiare Maszol.

Conform Bruxelles-ului, tranzacția nu încalcă regulile concurenței. Ponderea combinată a celor două companii pe piață va rămâne limitată.

Fabrica din Iași produce țevi și profile din oțel. Anul trecut, în ciuda vânzărilor de 304,6 milioane de lei, a generat o pierdere de 66 de milioane de lei. Părțile nu au dezvăluit însă prețul de achiziție.

De precizat este că, Rinat Akhmetov este cel mai bogat om de afaceri din Ucraina. Acesta este și proprietarul clubului Shakhtar Donetsk. Oligarhul ucrainean își construiește de mulți ani portofoliul românesc.

De asemenea, el este deja un actor important în domeniul energiei regenerabile. Prin DRI Energy, operează două parcuri solare și un parc eolian în țară, iar capacitatea instalată totală este de 173 MW.

În plus, este în construcție un nou parc solar de 126 MW, care va fi cea mai mare instalație de acest gen din România.

Conform presei maghiare, următorul obiectiv al oligarhului ucrainean a fost deja conturat, fiind vorba despre achiziționarea oțelăriei Liberty din Galați, care se află în prezent în procedură de faliment.

Această veste contrastează puternic cu faptul că mai multe companii internaționale mari părăsesc în prezent România.

KazMunayGas, care se pregătește să-și vândă activele europene semnificative, ia în considerare retragerea, iar motivul principal este politica fiscală a guvernului de la București.

Rompetrol a sesizat deja Curtea Constituțională despre impozitele sectoriale. Viitorul companiei în România a devenit incert.

Lukoil a plecat și ea mai devreme din motive asemănătoare. A invocat și presiunile geopolitice, scrie mandiner.hu.

Dacia își mută tot mai mult producția în Maroc. Motivul este costurile mai mici cu forța de muncă.

Ultimele știri din industrie spun că Estée Lauder ar putea decide, de asemenea, să se retragă. Anunțurile privind optimizarea și reorganizarea sugerează măsuri de reducere a costurilor.

Toate acestea indică faptul că mediul economic din România devine tot mai puțin atractiv. Este vorba despre marile companii occidentale și internaționale, în timp ce, paradoxal, un oligarh ucrainean devine unul dintre cei mai activi investitori în industria românească, notează presa maghiară.

