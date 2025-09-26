O badantă în vârstă de 42 de ani a fost găsită moartă în Italia, de către rudele bătrânului pe care îl îngrijea

O badantă de 42 de ani, stabilită de mai mulți ani în Italia, la Livorno, a murit subit în locuința bătrânului pe care îl îngrijea, ea a fost răpusă de un posibil atac fulgerător.

Tragedia a avut loc miercuri dimineață, într-un apartament de pe via dei Funaioli din orașul toscan. Victima a fost identificată ca Raide Malaj, de cetățenie albaneză. Când a fost găsită ea se afla în bucătărie, așezată la masă, cu capul sprijinit pe brațe.

Badată de 42 de ani, găsită moartă în casa bătrânului de care avea grijă

La prima vedere părea că se odihnește, însă femeia își dăduse ultima suflare.

Descoperirea a fost făcută chiar de rudele bătrânului de care avea grijă, ele au fost alarmate pentru că femeia nu răspundea la telefon. Odată ce au ajuns în apartament, acestea au găsit-o fără suflare și au alertat imediat serviciile de urgență.

O ambulanță a sosit la fața locului, medicii au încercat să o resusciteze, dar fără succes. Trupul său neînsuflețit a fost transportat la cimitirul municipal, iar acolo va rămâne până când rudele sale sosesc pentru organizarea funeraliilor.

Potriit primelor informații, femeia a fost lovită de un episod medical neașteptat, probabil un infarct. Se pusese la masă cu intenția de a se odihni preț de câteva momente, însă nu s-a mai ridicat.

Raide Malaj venise în Italia pentru a își construi un trai mai bun și își câștiga stabilitatea lucrând ca îngrijitoare.

Comunitatea din Livorno o cunoștea pentru seriozitatea și devotamentul cu care își făcea treaba, dar și pentru încrederea pe care o inspira familiilor pe care le-a ajutat de-a lungul anilor. În oraș nu avea rude apropiate, însă o parte din familia ei locuia în Roma.

