O badantă în vârstă de 42 de ani a fost găsită moartă în Italia, de către rudele bătrânului pe care îl îngrijea

O badantă de 42 de ani, stabilită de mai mulți ani în Italia, la Livorno, a murit subit în locuința bătrânului pe care îl îngrijea, ea a fost răpusă de un posibil atac fulgerător.
Tragedia a avut loc miercuri dimineață, într-un apartament de pe via dei Funaioli din orașul toscan. Victima a fost identificată ca Raide Malaj, de cetățenie albaneză. Când a fost găsită ea se afla în bucătărie, așezată la masă, cu capul sprijinit pe brațe.
La prima vedere părea că se odihnește, însă femeia își dăduse ultima suflare.
Descoperirea a fost făcută chiar de rudele bătrânului de care avea grijă, ele au fost alarmate pentru că femeia nu răspundea la telefon. Odată ce au ajuns în apartament, acestea au găsit-o fără suflare și au alertat imediat serviciile de urgență.
O ambulanță a sosit la fața locului, medicii au încercat să o resusciteze, dar fără succes. Trupul său neînsuflețit a fost transportat la cimitirul municipal, iar acolo va rămâne până când rudele sale sosesc pentru organizarea funeraliilor.
Potriit primelor informații, femeia a fost lovită de un episod medical neașteptat, probabil un infarct. Se pusese la masă cu intenția de a se odihni preț de câteva momente, însă nu s-a mai ridicat.
Raide Malaj venise în Italia pentru a își construi un trai mai bun și își câștiga stabilitatea lucrând ca îngrijitoare.
Comunitatea din Livorno o cunoștea pentru seriozitatea și devotamentul cu care își făcea treaba, dar și pentru încrederea pe care o inspira familiilor pe care le-a ajutat de-a lungul anilor. În oraș nu avea rude apropiate, însă o parte din familia ei locuia în Roma.
