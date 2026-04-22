Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”

Pentru maghiarii din Transilvania, rezultatul alegerilor parlamentare organizate în Ungaria înseamnă „o adevărată traumă”. Afirmația îi aparține președintelui Consiliului Județean Harghita.

Barna Botond Bíró a vorbit pentru publicația Hirado, scrie G4Media, exprimându-și opinia cu privire la victoria lui Peter Magyar. El a făcut aceste afirmații în contextul în care UDMR s-a poziționat fățiș de partea fostului premier Viktor Orban, învins în alegeri Peter Magyar.

Bíró vorbește despre „unificarea comunităților maghiare”

Bíró arată că, pentru a înțelege poziția maghiarilor din Transilvania, trebuie privit în urmă, la referendumul privind dubla cetățenie, din 5 decembrie 2004. El consideră că partidul FIDESZ și Viktor Orban au încercat remedieze „această greșeală istorică”.

„De aceea, în Transilvania, relaţia cu Viktor Orbán nu este aceeași nici astăzi ca în Ungaria. Pentru maghiarii din Transilvania, ultimul deceniu și jumătate a fost o eră definitorie a politicii naționale – cetățenie, reparații simbolice, construire instituțională și o serie de sprijin bisericesc, educațional, cultural și comunitar. Toate acestea au depășit logica ciclurilor politice pe termen scurt. Au devenit o politică publică greu de inversat, care tratează comunitățile maghiare din Bazinul Carpatic din ce în ce mai mult într-un spațiu unificat. Ceea ce a creat nu doar o loialitate politică, ci și o legătură emoțională puternică.

Astăzi, întrebarea nu este cine a avut dreptate în campanie, ci cine reprezintă în mod responsabil interesele maghiarilor din Transilvania în noua situație. UDMR trebuie să mențină o relație instituțională nu cu un partid anume, ci cu actualul guvern al Ungariei. Aceasta nu este trădare. Aceasta este datorie. UDMR și-a primit mandatul de la comunitatea maghiară din Transilvania și este responsabilă în primul rând față de această comunitate.

Ar fi trădare dacă, din resentimente, loialitate față de un partid sau din loialitate faţă de trecut, nu s-ar așeza la masă cu noul guvern ungar, care va lua deciziile de politică națională din următorii ani. Ar fi trădare dacă am subordona viitorul școlilor, bisericilor, instituțiilor culturale și afacerilor comunitare maghiare din Transilvania unor emoții de moment”, a transmis Bíró.

„Nu ne putem permite luxul unei diviziuni”

Politicianul maghiar a apreciat că una dintre cheile succesului politic al comunității maghiare din Transilvania a fost întotdeauna capacitatea sa de a demonstra unitate în probleme vitale:

„Ca o comunitate minoritară nu ne putem permite luxul unei diviziuni extreme. Standardul acțiunii politice nu este puritatea ideologică, ci interesul comunității: păstrarea identității, menținerea instituțiilor și asigurarea condițiilor pentru consolidarea demografică și economică.

Reprezentarea intereselor maghiarilor din Transilvania nu se prăbușește din cauza schimbării guvernului din Ungaria, întrucât Transilvania a fost întotdeauna un spațiu în care s-au întâlnit diferite logici politice și culturale și în acest mediu și-a organizat viața într-un mod specific.

În același timp, nu trebuie să ne rușinăm de recunoștință, ceea ce nu poate însemna orbire politică. Se poate mulţumi pentru trecut și, în același timp, se poate discuta despre viitor. Nu este vorba de cameleonism politic, ci de servirea comunitară responsabilă. Acum, avem nevoie de calm, nu de resentimente”.

La final, el a insistat că „noul guvern nu ar trebui judecat în avans, ci conform deciziilor sale concrete, şi anume în funcţie de:

dacă va fi menținut sprijinul instituțiilor maghiare de dincolo de graniţele Ungariei;

dacă va exista un dialog semnificativ cu UDMR;

dacă vor fi respectate deciziile comunității maghiare din Transilvania;

dacă va continua coeziunea transfrontalieră a națiunii”.

