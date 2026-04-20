Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, a declarat luni că țara sa trebuie să îl aresteze pe Benjamin Netanyahu dacă acesta intră pe teritoriul maghiar în timp ce este căutat de Curtea Penală Internațională, scrie Politico.

Ca răspuns la operațiunile Israelului împotriva palestinienilor, Curtea Penală Internațională a emis în noiembrie 2024 un mandat de arestare pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Țările care sunt membre ale Curții Penale sunt, în principiu, obligate să aresteze toate persoanele care fac obiectul acestor mandate.

Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orbán, a refuzat să îl aresteze pe Netanyahu atunci când acesta a vizitat Budapesta în aprilie 2025. Anterior, premierul maghiar a anunțat retragerea Ungariei din organizație și i-a garantat lui Netanyahu imunitate politică.

În ciuda demersurilor întreprinse de Orbán, Péter Magyar a oprit cererea depusă de predecesorul său. Mai mult, întrebat de reporter ce ar însemna acest lucru pentru vizita planificată a lui Netanyahu în Budapesta, cu ocazia comemorării a 70 de ani de la Revoluția Maghiară, Magyar a declarat: „I-am spus clar acest lucru și prim-ministrului israelian… este intenția fermă a guvernului Tisza să oprească acest lucru și să se asigure că Ungaria rămâne membră a CPI. Dacă o țară este membră a CPI și o persoană căutată de aceasta intră pe teritoriul nostru, atunci acea persoană trebuie reținută”.

Cu toate acestea, unele țări pot fi în continuare membre ale Curții Penale Internaționale fără a pune în aplicare mandatele acesteia. Spre exemplu, Franța, Germania și Italia i-au acordat imunitate liderului israelian.

Magyar l-a invitat pe Netanyahu la Budapesta

În ciuda acestor declarații, Péter Magyar i-a trimis lui Benjamin Netanyahu o invitație de a vizita Budapesta în luna octombrie, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956. Această invitație a fost una protocolară, adresată tuturor liderilor de stat care l-au felicitat telefonic după victoria în alegeri.

