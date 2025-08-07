Prima pagină » Actualitate » Președintele Nicușor Dan, dispărut de câteva zile. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia

Luiza Dobrescu
07 aug. 2025, 19:11, Știri politice
Ceremonia dedicată fostului șef de stat, trecut la cele veșnice, Ion Iliescu, n-a reușit să îl înduplece pe președintele Nicușor Dan să-și facă apariția cu o lumânare, la căpătâiul defunctului. Pe 5 august, s-a postat doar un mesaj pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale. De atunci, toată lumea se întreabă pe unde umblă președintele, având în vedere că nimeni n-a dat ochii cu el, de câteva zile.  

Una dintre absențele, remarcate de către cei prezenți la funeraliile destinate fostului lider social-democrat, Ion Iliescu, este cea a președintelui Nicușor Dan. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a stat două zile în Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Timp în care Nicușor Dan n-a fost zărit nicăieri.

Ziariștii de la Digi24 au relatat că acesta s-a aflat chiar în palat, în acele zile, și chiar în timpul înmormântării. Mesajul postat pe Facebook face referire la dosarele nesoluționate ale Revoluției și Mineriadei și spune că „este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii”.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a declarat Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială.

„Dumnezeu să-l ierte!”

