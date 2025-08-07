Toți oamenii președintelui. Cei trei mari ABSENȚI în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu, primul șef de stat al României de după 1989

Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, s-a stins din viață marți, după o lungă suferință. Decesul fostului șef de stat – privit în oglinda timpului, cu umbrele și cu luminile ei – a stârnit numeroase discuții și controverse aprinse în spațiul public. Ultimii președinți ai României, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, au lipsit de la funeraliile primului președinte al României de după 1989.

Nici Petre Roman, primul premier al României post-decembriste, nu a venit la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu.

Nicușor Dan, președintele în funcție, unul dintre absenții de la funeraliile lui Ion Iliescu

Președintele în funcție, Nicușor Dan, a fost în Palatul Cotroceni, joi, însă nu a participat nici miercuri, nici joi, la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe, în momentul în care s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu.

Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a fost prezent în niciuna dintre cele două zile de funeralii și nu a avut nicio reacție oficială după decesul primului președinte din perioada post-comunistă a României. Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, Klaus Iohannis ar fi trimis un mesaj privat în zona familiei.

Ion Iliescu, funeralii sub semnul controverselor

Fostul președinte Traian Băsescu a participat miercuri la funeralii. În schimb, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, cel care l-a învins pe Ion Iliescu în alegeri, a venit și miercuri să își prezinte omagiul, dar și joi, la înmormântare.

Dintre premieri s-a remarcat absența de la funeralii a primului prim-ministru al României post-decembriste, Petre Roman, care a condus România, alături de Ion Iliescu. Au absentat, joi, și președintele în funcție, interimar, al PSD, Sorin Grindeanu. Și alți președinți PSD și premieri au lipsit de la funeralii: Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.

Ion Iliescu, primul președinte al Rom âniei postcomuniste

Primul șef de stat al României după Revoluția din 1989 a murit la 95 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost internat la Spitalul Elias de mai multe ori în ultimii ani, pentru investigații

Din 9 iunie 2025, fostul șef de stat a fost internat în Spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”, până la decesul său fiind îngrijit în Secția de Terapie Intensivă.

Lider al stângii democratice din România, el a fost fondatului Frontului Salvării Naționale (PSD), devenit în 1992 Partidul Democrației Sociale din România, actualul Partidul Social Democrat, pe listele căruia a câștigat trei mandate de senator.

În ultimii ani, Ion Iliescu s-a retras din viața publică, iar mesajele transmise pe blogul său au fost preponderent comemorative, la moartea unor personalități din România și din străinătate, sau la aniversările importante, inclusiv la 32 de ani de la Revoluție.

