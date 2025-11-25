Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, că și-a luat consilier bazat pe Inteligență Artificială (A.I) și a explicat că a fost convins să facă acest pas chiar de consilierul de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, Nicoleta-Ramona Dinu.

Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” un consilier AI la Preşedinţie sau dacă are un model anume în minte, şeful statului a răspuns afirmativ, explicând cum a fost convins să facă acest pas.

„Da, a venit Ramona (Nicoleta-Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism) acum două săptămâni să mă convingă. Eu, personal, folosesc doar cel al lui Google”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a transmis şi un mesaj românilor cu privire la digitalizare şi rolul tehnologiei în societate.

„Legat de tehnologie, mesajul este că este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa, că România are un potenţial aici şi că noi toţi, împreună, o să reuşim să fructificăm acest potenţial în sprijinul tuturor. Deci, pe scurt, o cerere de încredere şi de timp în care să dovedim lucrurile astea”, a subliniat şeful statului.

