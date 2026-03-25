Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea

Luiza Dobrescu
Un grup de parlamentari AUR se află zilele acestea în Statele Unite, ca parte din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni(ECR, în Texas, SUA.

„Suntem parte a delegaţiei ECR, alături de Mateusz Morawiecki si Karol Nawrocki”, ne spune deputatul Bogdan Velcescu, pentru Gândul, unul dintre cei 10 membri ai partidului din România, care fac parte din delegaţia AUR.

Evenimentul la care participă delegaţia de parlamentari români este adunarea republicanilor din toată lumea, organizată în perioada 25-28 martie 2026, la Grapevine, Texas.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, conduce delegaţia din Polonia, din care fac parte şi cei de la AUR, pentru a participa la CPAC (Conservative Political Action Conference).

Nawrocki şi-a programat mai multe întîlniri şi evenimente la care să fie prezent, în SUA. De asemenea, şi parlamentarii români au programate mai multe întâlniri cu oficiali conservatori şi republicani americani.

Politicienii români au ţinut să specifice că şi-au achitat singurui deplasarea şi aceasta a şi fost una dintre condiţiile puse de partid ca să facă parte din grupul condus de preşedintele Poloniei.

George Simion, liderul partidului AUR, l-a sprijinit pe Karol Nawrocki în campania pe care acesta din urmă a câștigat-o pentru președinția Poloniei.

George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”

AUR critică „mărgica” din SUA a ministrului de Externe Oana Țoiu . Nicio realizare diplomatică și nicio mențiune despre Visa Waiver

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Țările Uniunii Europene, îndemnate să-și facă stocuri de gaze pentru iarna viitoare
