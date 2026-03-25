Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea

Un grup de parlamentari AUR se află zilele acestea în Statele Unite, ca parte din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni(ECR, în Texas, SUA.

„Suntem parte a delegaţiei ECR, alături de Mateusz Morawiecki si Karol Nawrocki”, ne spune deputatul Bogdan Velcescu, pentru Gândul, unul dintre cei 10 membri ai partidului din România, care fac parte din delegaţia AUR.

Evenimentul la care participă delegaţia de parlamentari români este adunarea republicanilor din toată lumea, organizată în perioada 25-28 martie 2026, la Grapevine, Texas.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, conduce delegaţia din Polonia, din care fac parte şi cei de la AUR, pentru a participa la CPAC (Conservative Political Action Conference).

Nawrocki şi-a programat mai multe întîlniri şi evenimente la care să fie prezent, în SUA. De asemenea, şi parlamentarii români au programate mai multe întâlniri cu oficiali conservatori şi republicani americani.

Politicienii români au ţinut să specifice că şi-au achitat singurui deplasarea şi aceasta a şi fost una dintre condiţiile puse de partid ca să facă parte din grupul condus de preşedintele Poloniei.

George Simion, liderul partidului AUR, l-a sprijinit pe Karol Nawrocki în campania pe care acesta din urmă a câștigat-o pentru președinția Poloniei.

