Cât te costă să ții o mașină în 2026: De la RCA, la revizii și carburant. Calcul complet pentru un an

În 2026, între taxe, asigurări și prețurile volatile la combustibil, întreținerea unui autoturism a devenit o cheltuială serioasă, constantă și greu de ignorat. Noile reguli legate de impozitare în funcție de norma de poluare, dar și creșterile din piața carburanților apasă direct pe buzunarul șoferilor.

Taxele fixe: începi anul deja pe minus

Am pus toate cifrele cap la cap și am calculat cât trebuie să scoți din buzunar în 2026 pentru a întreține o mașină medie (motor 1.6 – 1.8, Euro 6), rulaj de aproximativ 15.000 km pe an.

RCA: 1.000 – 1.600 lei

1.000 – 1.600 lei Impozit auto: 130 – 180 lei

130 – 180 lei Rovinietă: 255 lei/an

255 lei/an ITP: 150 – 200 lei

Total anual: 1.535 – 2.235 lei

Întreținerea

Pentru o revizuie anuală, schimbarea anvelopelor și a roților sezoniere, trebuie să scoți din buzunar în jur de 1.700, iar dacă punem la socoteală și lucrurile neprevăzute care mai pot apărea pe parcurs, am ajunge la 2.200 de lei.

Revizie anuală (ulei + filtre): 600 – 1.000 lei

600 – 1.000 lei Anvelope (amortizat): ~400 lei/an

~400 lei/an Schimburi sezoniere roți: 200 – 300 lei

Neprevăzute (plăcuțe frână, becuri, consumabile): ~500 lei

Carburantul

Prețurile la carburant au explodat în urma izbucnirii conflictului armat din Orientul Mijlociu, dintre SUA, Israel și Iran. Un litru de benzină costă între 8,70 și 9,10 lei, în cazurile fericite, iar prețul litru de motorină variază între 9,60 și 10,20 de lei.

Benzină: 15.000 km / 100 × 7.5 l × 8.9 lei ≈ 10.012 lei/an

Motorină: 15.000 km / 100 × 6.5 l × 9.8 lei ≈ 9.555 lei/an

Astfel, pentru 15.000 km parcurși într-un an de zile, costul total va fi de 14.000 lei, iar cost total lunar va fi de 1.160 lei.

