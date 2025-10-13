Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere, a fost amendat cu 50.000 de lei. Unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, transmite Ministerul Sănătății. Rămâne de văzut ce va urma după anchetele dispuse la clinica privată și care vor fi concluziile finale în acest caz tragic care a îngenuncheat o familie întreagă, deschizând o nouă Cutie a Pandorei în sistemul românesc de sănătate.

Reamintim că o femeie de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

„Inspecția Sanitară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța a transmis Ministerului Sănătății raportul de control în cazul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere. Controlul s-a desfășurat în perioada 10-11.10.2025, la solicitarea ministrului Sănătății”, a anunțat luni Ministrul Sănătății.

„Unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol”

Conform raportului de control, spitalul deține autorizație sanitară eliberată de DSP Constanța în 2021, are structură funcțională aprobată de Ministerul Sănătății în anul 2021, pentru 60 de paturi, inclusiv 3 paturi de ATI, și are autorizație de funcționare pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

„La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011”, arată MS.

În ceea ce privește activitatea medicală sau alte elemente care țin strict de conduita terapeutică se vor pronunța reprezentanții Colegiul Medicilor din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus extinderea controlului la spitalul privat din Constanța, prin Inspecția Sanitară de Stat de la nivelul Ministerului Sănătății, respectiv demararea unei verificări de către Corpul de Control la nivelul Direcției de Sănătate Publică Constanța pentru verificarea modului de autorizare a clinicii private.

De asemenea, ministerul a a dispus o acțiune de control tematic la nivel național, în toate unitățile private care desfășoară activități medicale în blocul operator, inclusiv în unitățile de transfuzie sangvină de la nivelul acestora.

Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța?

Reamintim că Mădălina făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, după ce mai multe spitale din București i-ar fi refuzat cererea de a naște natural, din cauza istoricului medical.

Mădălina, de profesie polițistă, avea doar 29 de ani și era la prima sa naștere. În tot acel calvar, ea a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, însă nu a mai putut fi salvată.

Nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii din clinica bucureșteană unde pacienta realizase fertilizarea in vitro. Cu toate acestea, femeia a insistat pentru o naștere naturală, conform planului de naștere semnat la spitalul din Constanța.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp femeia a început să piardă sânge în cantități mari. Echipa medicală a decis efectuarea unei histerectomii de urgență pentru a-i salva viața, dar pacienta și soțul au refuzat inițial intervenția, asumându-și riscurile.

În final, intervenția a fost totuși efectuată, după ce o comisie medicală a aprobat procedura, întrucât viața femeii era în pericol.

Sursă foto: Colaj Gândul

