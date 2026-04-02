Primăria Constanța sprijină financiar persoanele care se confruntă cu depresia. Care sunt condițiile

FOTO - Caracter ilustrativ

Primăria Constanța oferă sprijin financiar, sub formă de vouchere pentru ședințe de psihoterapie, persoanelor care se confruntă cu depresia. Măsura vine în contextul în care tot mai multe persoane au probleme emoționale, dar nu își permit ajutor specializat. Oamenii consideră programul interesant și deja au fost depuse primele cereri.

Astfel, constănțenii care se luptă cu depresia pot primi sprijin financiar pentru a merge la terapie. Este vorba despre vouchere în valoare totală de 3.000 lei, care pot acoperi costurile a 17 ședințe de consiliere psihologică. Programul a intrat în vigoare de anul trecut, iar numărul dosarelor depuse crește de la zi la zi.

„Sunt 62 de persoane care beneficiază deja de acest sprijin financiar și încă 29 de persoane care așteaptă să primească sprijinul, deci 29 de dosare acceptate noi. Am luat decizia să inițiez acest program, împreună cu colegii mei, din dorința de a preveni eventuale probleme mult mai grave, dar în același timp și de a promova ideea că este în regulă să mergi la psiholog”, a declarat pentru Știrile Kanal D Costin Răsăuțeanu, viceprimarul orașului Constanța.

Care sunt condițiile

Un voucher este acordat o singură dată și poate fi folosit doar pentru ședințe de psihoterapie realizate de psihologi autorizați. Pentru a intra în program trebuie îndeplinite anumite condiții.

Cei care vor să beneficieze de acest sprijin trebuie să depună personal dosarul la Direcția de Asistență Socială, până pe data de 25 a fiecărei luni.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în Constanța, de cel puțin un an, să prezinte un diagnostic de depresie și să aibă venituri sub 5.000 lei pe membru de familie.

Specialiștii atrag atenția că depresia ar trebui tratată încă de la apariția primelor semne.

„De cele mai multe ori, persoanele care suferă de această tulburare, de această boală, se izolează, nu mai fac aceleași activități care le făceau plăcere înainte, au gânduri suicidare de foarte multe ori, scade apetitul. Partea bună este că este tratabilă și se poate ca o persoană ce suferă de depresie să își revină, dacă are parte de tratament adecvat”, precizează Elena Stambuli, psiholog

Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 5% din populația României suferă de depresie.

