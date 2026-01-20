Prima pagină » Actualitate » Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”

20 ian. 2026, 22:36, Actualitate
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat în cadrul unei intervenții live pentru România TV, că starea sa de sănătate s-a agravat din cauza expunerii ridicate și continue la mercur și arsenic. Medicii au descoperit în organismul edilului concentrații extrem de mari de substanțe toxice, iar surse din anutrajul acestuia spun că se confruntă cu dureri puternice, insomnii și complicații stomatologice grave din cauza cărora a fost nevoit să-și scoată mai mulți diniți. 

Daniel Băluță spune că analizele medicale efectuate în ultima perioadă au indicat o concentrație de mercur și arsenic în sânge cu mult peste limitele normale și subliniază că expunerea la aceste metale grele a avut consecințe asupra organismului său. Edilul a explicat că în ultimele luni s-a confurntat cu simptome neplăcute și a transmis că își pune semne de întrebare cu privire la modul în care s-ar fi putut expune la metalele grele.

„Este o realitate faptul că în sângele meu există mult mai mult mercur și mai mult arsenic decât ar trebui să existe. În ultima perioadă, cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la cote absolut uriașe. În mod evident, intoxicația cu aceste metale grele are consecințe nefaste asupra organismului. Pe termen scurt, efectele nocive sunt reprezentate de simptome și manifestări absolut nedorite, pe care a trebuit să le suport în ultimele luni. Într-un mod paradoxal, substanțe care nu au ce să caute în corpul unui om în asemenea doze există în corpul meu. M-am străduit să fac tot ce este posibil pentru a controla ce mănânc și ce beau, astfel încât să am siguranța că nu mai există expunere la acest tip de substanțe. Pe de altă parte, am încercat să combat efectele acestora. A existat o expunere continuă si asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”, a spus Daniel Băluță. 

Întrebat dacă a reușit să identifice sursa otrăvirii, primarul Sectorului 4 a spus că nu a reușit să depisteze momentan sursa expunerii, dar a precizat că lucrează împreună cu apropiații săi pentru a afla modalitatea în care mercurul și arsenicul au ajuns în organismul său.

„Până la acest moment nu am reusit să fac acest lucru. Lucrez împreuna cu cei apropiați mie pentru a încerca să indentific modul în care aceste substanțe au ajuns în corpul meu și cand voi identifica modul voi ști cu exactitate ce s-a întamplat.”

