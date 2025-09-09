Primarul municipiului Reghin, trimis în JUDECATĂ de DNA pentru abuz în serviciu. Inspectorul contabil, acuzat de complicitate

Mark Endre Dezso, primarul municipiului Reghin, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care este acuzat că ar fi semnat şi aprobat ilegal încheierea unui contract de asistenţă juridică între primărie şi un avocat, a transmis DNA într-un comunicat.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a lui Mark Endre Dezso, la data faptelor primar al municipiului Reghin, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul” se arată în comunicatul instituției citat de Agerpres.

În dosar mai este inculpată și Hajdal-Ioana Zidar (fostă Tinca), la data faptei inspector în cadrul Serviciului contabilitate, buget, casierie din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Reghin, pentru complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 1 martie – 20 mai 2021, Mark Endre Deszo, primar şi ordonator principal de credite al municipiului Reghin, ar fi semnat şi aprobat, în mod nelegal, un contract de asistenţă juridică în valoare de 6.000 lei, încheiat între primărie şi un avocat, în vederea reprezentării primăriei într-un dosar de contencios administrativ, iar ulterior, cu sprijinul inculpatei Hajnal-Ioana Zidar, ar fi dispus plata aferentă acelui contract.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mureş cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În anul 2023, procurorii DNA din Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a fostului primar din Reghin, Maria Precup, alături de mai mulți funcționari din primărie. Aceștia sunt acuzați de procurori că ar fi cumpărat la suprapreț, în anul 2020, dezinfectanți neautorizați la comercializare în România.

