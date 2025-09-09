Percheziții DNA la ELCEN pentru luare și dare de MITĂ. Directorii companiei, în vizorul anchetatorilor

Reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează luni, 9 septembrie 2025, percheziții la sediul central al Electrocentralei București (ELCEN), în baza unui mandat emis de autoritățile competente.

Potrivit unui comunicat al companiei, procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare aflate în curs.

„Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, transmite ELCEN.

Compania preciează că aceste proceduri nu afectează continuitatea activității și producerea energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național. De asemenea, ELCEN va continua să colaboreze cu autoritățile și va comunica informații suplimentare de interes public, în limitele legale ale anchetei.

Surse apropiate anchetei au declarat că perchezițiile fac parte dintr-un dosar de luare și dare de mită, în care sunt vizați șapte suspecți, inclusiv din conducerea ELCEN. Conform surselor, sunt vizați directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial. Claudiu Crețu a fost susținut de PNL și a fost numit în mandatul de ministru al lui Sebastian Burduja.

Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%). Anterior, Crețu a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la Elcen, director adjunct la RADET, consilier la Minsiterul Finanțelor și ofițer la Ministerul de Interne.

Ca răspuns în urma solicitărilor, DNA a precizat într-un comunicat că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției efectuează cercetări într-un dosar ce vizează posibile fapte de corupție comise în 2025 de funcționari publici într-o companie de stat. Pe 9 septembrie 2025, au avut loc percheziții în opt locații din București și Ilfov, inclusiv sediul companiei vizate, precum și domiciliile unor persoane fizice și sediile unor firme. DNA menționează că, pe măsură ce procedurile vor permite, vor fi oferite informații suplimentare.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: