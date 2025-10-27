Fostul premier Marcel Ciolacu l-a numit pe președintele Nicușor Dan un lider „echilibrat”, spre deosebire de Klaus Iohannis, care „băga zânzanie” în coaliția de guvernare.

Invitat luni la DC News, fostul lider PSD a comparat stilul de conducere al actualului președinte cu cel al fostului șef al statului, afirmând că, în vremea lui Iohannis, tensiunile politice erau alimentate constant de la Cotroceni.

„Văd un președinte echilibrat. Un președinte care încearcă să nu bage zânzanie în coaliție”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat cum apreciază stilul de conducere al lui Nicușor Dan.

Întrebat de ce are această percepție, în condițiile în care și fostul președinte Klaus Iohannis era considerat un om calm, Ciolacu a replicat:

„Băga zâzanie. Nu știți că eu am vândut Ardealul? Eu am făcut nu știu ce. Eram dușmanul public numărul unu, țapul ispășitor pentru orice se întâmpla în România.”

