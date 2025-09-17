Prințul William RENUNȚĂ la formalități în cadrul vizitei lui Donald Trump. Cum l-a prezentat pe Regele Charles președintelui SUA

În cadrul vizitei oficiale în Marea Britanie, la Castelul Windsor, președintele Donald Trump a fost întâmpinat de prințul William, care l-a condus, ulterior, la Regele Charles al III-lea. Prințul William l-ar fi prezentat pe monarh în fața liderului de la Casa Albă spunând: „Acesta este tatăl meu”, transmite SkyNews.

Prințul William și Prințesa Kate Middleton i-a întâmpinat pe Donald Trump și pe Melania la Castelul Windsor, în timpul vizitei oficiale, de miercuri, a liderului de la Casa Albă la Londra.

William l-a prezentat pe Trump în fața regelui Charles al III-lea și ar fi spus „acesta este tatăl meu”, renunțând la exprimarea formală, transmite Sky News. Kate Middleton i-a zâmbit larg lui Donald Trump în timp ce și-au dat mâna la Castelul Windsor.

Prințul și Prințesa de Wales au discutat cu Donald Trump și soția lui, Melania, iar ulterior s-au plimbat pe gazonul din fața Castelului Windsor. În tot acest timp președintele SUA a ținut-o de mână pe Prima Doamnă.

Întâlnirea dintre regele Charles al III-lea și Donald Trump a decurs în termeni amicali. Liderul de la Casa Albă a pus mâna pe brațul lui Charles în timp ce se salutau.

Unul dintre momentele intens mediatizate ale vizitei a fost momentul în care Donald Trump a fost plimbat cu trăsura pe domeniul regal.

FOTO: Profimedia

