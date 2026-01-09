Prima pagină » Actualitate » Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Monica Anghel. ”Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine”

09 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat anul trecut.

Monica Anghel a trecut prin perioade dificile anul trecut din cauza problemelor de sănătate.

Artista se recuperează acum după operația la coloană suferită în luna octombrie.

”Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine. Și tot anul a fost cu probleme de sănătate, cu diverse, tot am trecut…La începutul anului trecut am fost internată tot pentru spate pentru că am rămas blocată. După aceea mi-am făcut implantul de cristalin la ochi dar acolo a fost super ok și în octombrie a trebuit să mă operez din nou de coloană. Asta s-a întâmplat datorită faptului că de un an și patru luni mi-am făcut programul în funcție de cum au dorit toți ceilalți. Și nu mă refer la familie, toți ceilalți colaboratori ai mei și așa s-a întâmplat. De acum înainte trebuie să fac în așa fel încât întâi să îmi fac eu gimnastica mea și după aceea restul”, a declarat Monica Anghel pentru click.ro.

”Anul ăsta îl încep cu bucurie cu încredere în mine, în Bunul Dumnezeu în primul rând, că în El ne încredem cu totul, cel puțin eu și familia mea, cu speranță și cu gânduri bune față de noi și de tot ceea ce ne înconjoară. Încep recuperarea care probabil că o să dureze până la sfârșitul lunii ianuarie dar după aceea trebuie să fac zilnic exercițiile ca să pot să fiu bine. Evident că o să mă duc și la sală după aceea pentru că și sala și orice sport pe care îl faci te ajută să îți ții musculatura tonifiată astfel încât să îți țină coloana cum trebuie și toate celelalte oscioare”, a mai spus vedeta.

Monica Anghel este căsătorită și are un copil

Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat.

În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, Aviv. Vedeta a mai fost măritată cu medicul Andrei Carandino.

