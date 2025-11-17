„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric” ”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza, un progres care oferă un mandat legal al ONU pentru viziunea administrației asupra modului de a depăși armistițiul și de a reconstrui Fâșia Gaza devastată de război, după doi ani.

Votul Consiliului a fost, de asemenea, o victorie diplomatică majoră pentru administrația Trump. În ultimii doi ani, pe măsură ce conflictul dintre Israel și Hamas a făcut ravagii, Statele Unite au fost izolate la Națiunile Unite din cauza sprijinului lor ferm pentru Israel.

„Felicitări întregii lumi, este un moment cu adevărat istoric” ”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza

Rezoluția SUA solicită o Forță Internațională de Stabilizare care să intre, să demilitarizeze și să guverneze Gaza. Propunerea, care a anexat planul de încetare a focului în 20 de puncte al domnului Trump, prevede și un „Consiliu al Păcii” care să supravegheze planul de pace, deși nu clarifică componența consiliului. Rezoluția a fost adoptată cu 13 voturi pentru și zero voturi de veto.

Rusia și China, care ar fi putut oricând să respingă rezoluția, s-au abținut, aparent influențate de sprijinul acordat acesteia din partea mai multor națiuni arabe și musulmane.

„Felicitări lumii întregi pentru incredibilul vot al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care a avut loc cu câteva momente în urmă, prin care a fost recunoscut și aprobat CONSILIUL PĂCII, care va fi prezidat de mine și va include cei mai puternici și respectați lideri din întreaga lume. Acest eveniment va rămâne în istorie ca una dintre cele mai importante aprobări din istoria Națiunilor Unite, va conduce la consolidarea păcii în întreaga lume și reprezintă un moment cu adevărat istoric! Mulțumesc Organizației Națiunilor Unite și tuturor țărilor din Consiliul de Securitate al ONU, Chinei, Rusiei, Franței, Regatului Unit, Algeriei, Danemarcei, Greciei, Guyanei, Coreei de Sud, Pakistanului, Panama, Sierra Leone, Sloveniei și Somaliei. Mulțumim, de asemenea, țărilor care nu au făcut parte din acest comitet, dar care au susținut cu tărie efortul, printre care Qatar, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Regatul Arabiei Saudite, Indonezia, Turcia și Iordania. Membrii consiliului de administrație și multe alte anunțuri interesante vor fi făcute în următoarele săptămâni.”, a scris președintele Donald Trump pe Truth Social.

Rusia și China nu au folosit veto

Rusia și China s-au abținut, votul fiind 13 voturi pentru și 2 abțineri. Rusia si China nu au folosit veto. Votul oferă un mandat legal pentru viziunea administrației Trump despre cum să depășească armistițiul pentru a reconstrui enclava devastată de război după doi ani. Această formulare a stârnit obiecții din partea Israelului, prim-ministrul Benjamin Netanyahu declarând duminică că „opoziția noastră față de un stat palestinian în orice teritoriu nu s-a schimbat”.

Rezoluția a trecut prin multiple revizuiri în negocierile de săptămâna trecută și s-a confruntat cu opoziție semnificativă din partea multor membri ai Consiliului, inclusiv a europenilor, care au cerut mai multă claritate cu privire la statul palestinian și la Consiliul Păcii.

Rusia și China au avut obiecții

La un moment dat, la sfârșitul săptămânii trecute, obiecțiile Chinei și Rusiei, care de obicei își coordonează pozițiile în jurul rezoluțiilor Statelor Unite, au amenințat să deraieze complet rezoluția SUA.

Rusia a redactat propria contra-rezoluție în 10 puncte privind Gaza, care solicita în mod direct statul palestinian și afirma că Cisiordania, ocupată de Israel, și Gaza ar trebui unite ca stat sub Autoritatea Palestiniană.

Statele Unite au făcut compromisuri minime cu privire la rezoluție și, în schimb, au obținut sprijinul țărilor arabe – Egipt, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite – precum și al Indoneziei, Turciei și Pakistanului, care este membru al Consiliului, pentru a face presiuni asupra Rusiei și Chinei, astfel încât acestea să nu fie considerate obstacole în calea unui progres în Gaza.

Diplomații au declarat că Waltz a avertizat țările respective în timpul negocierilor că, dacă rezoluția eșuează, armistițiul din Gaza se va prăbuși.

Mize mari pentru actorii statali

Miza era mare pentru toți actorii majori. Palestinienii vor ca suferința și războiul să se termine. Israelienii vor ca Hamas să fie dezarmată. Iar Statele Unite sperau să fie actorul principal care aduce pacea în regiune.

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, a declarat pentru NBC News într-un interviu difuzat duminică că este de părere că „suntem în pragul unei realinieri istorice în Orientul Mijlociu”. Acum, planul Washingtonului pentru încetarea focului, reconstrucția și stabilizarea Gazei are sprijinul Consiliului de Securitate.

Administrația Trump a solicitat mandatul Națiunilor Unite deoarece țările selectate să contribuie cu trupe la forțele de stabilizare din Gaza – Egipt, Indonezia, Turcia, Emiratele Arabe Unite – au declarat că au nevoie de autorizația Consiliului de Securitate, astfel încât trupele lor să nu fie considerate de propriile populații ca ocupanți în Gaza.

Rezoluția permite, de asemenea, Băncii Mondiale, o entitate a ONU, să aloce resurse financiare pentru reconstrucția Gazei și solicită înființarea unui fond fiduciar dedicat acestui scop.

Ce se va întâmpla cu Fâșia Gaza în următorii ani?

Rezoluția autorizează Consiliul pentru Pace să supravegheze Gaza cel puțin până la sfârșitul anului 2027 și prevede că enclava va fi gestionată zilnic de un „comitet tehnocratic și apolitic format din palestinieni competenți din Fâșie”.

Forța Internațională de Stabilizare ar fi responsabilă pentru distrugerea infrastructurii militare din Gaza și dezafectarea armelor grupărilor militante.

Ar urma să se coordoneze cu Egiptul și Israelul pentru a instrui și sprijini personalul poliției palestiniene, a proteja civilii, a lucra pentru securizarea coridoarelor umanitare și a zonelor de frontieră.

Rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt considerate drept internațional obligatoriu din punct de vedere juridic și, deși Consiliul nu are un mecanism pentru aplicarea acestor rezoluții, poate lua măsuri pentru a pedepsi pe cei care le încalcă, cum ar fi sancțiuni, informează New York Times.

„Este o situație în care toată lumea are de câștigat”, a declarat Richard Gowan, directorul ONU al International Crisis Group, o organizație de prevenire a conflictelor. „Este o victorie diplomatică pentru Trump, dar și o recunoaștere a faptului că ONU contează.”

Consiliul pentru Pace

Totuși, calea de urmat este încă afectată de multe incertitudini, cu atacuri israeliene care continuă în Gaza și izbucniri de violență în Cisiordania. Printre următorii pași ar fi numirea membrilor Consiliului pentru Pace, organismul responsabil de supravegherea tranziției în Gaza, și clarificarea sub a cui autoritate ar opera forțele de stabilizare.

Rezoluția afirmă că, dacă Autoritatea Palestiniană, care guvernează parțial Cisiordania, va trece prin reforme și va avansa reamenajarea Fâșiei Gaza distruse, „ar putea fi în sfârșit create condițiile pentru o cale credibilă către autodeterminarea și statul palestinian”.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, care s-a adresat Consiliului înainte de vot, a numit Gaza „iadul pe pământ” și a ridicat o copie a rezoluției, descriind-o drept „o gură de oxigen”. După vot, Waltz a mulțumit Consiliului pentru că „ni s-a alăturat în trasarea unui nou curs pentru israelieni, palestinieni și toți oamenii din regiune deopotrivă”.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”