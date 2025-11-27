Prima pagină » Actualitate » Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni

27 nov. 2025, 10:43, Actualitate
Intersecțiile cu semafoare multiple au devenit tot mai dificile pentru șoferi, mai ales acolo unde există simultan semafor auto principal, săgeată verde separată și semafor pietonal. În orașele mari au apărut numeroase situații în care șoferii nu mai înțeleg cine are prioritate, iar amenzile pentru neacordare au crescut considerabil în 2025. Un detaliu ignorat prea des este faptul că săgeata verde nu oferă libertate totală de trecere, ci reprezintă doar permisiunea de a avansa dacă ceilalți participanți la trafic au fost lăsați să treacă în siguranță. De aici apar majoritatea greșelilor, rezumă Playtech.

În același timp, pietonii sunt adesea puși în dificultate pentru că semaforul lor devine verde simultan cu permisiunea pentru șoferi de a vira dreapta. Dacă nu ai clar în minte regulile, e foarte ușor să intri într-o situație periculoasă sau să fii sancționat pentru neacordarea priorității.

Cum se interpretează corect săgeata verde separată

Semaforul verde sub formă de săgeată este adesea înțeles greșit. Mulți șoferi îl tratează ca pe un verde normal, crezând că au prioritate absolută. În realitate, săgeata verde înseamnă doar că poți efectua virajul arătat, însă ești obligat să acorzi prioritate tuturor celorlalți participanți la trafic. Asta include pietoni care traversează legal, biciclete, trotinete, chiar și mașini care vin din sens opus dacă virajul este la stânga.

În cazul virajului la dreapta, pietonii care au verde au întotdeauna prioritate, indiferent că tu ai săgeată verde. Legea este foarte clară: la un viraj permis prin săgeată, responsabilitatea este a șoferului să nu incomodeze sau să pună în pericol pietonul. Dacă pietonul se află deja pe trecere sau pășește pe aceasta în momentul în care virezi, trebuie să îl lași să treacă. Abia după ce zona este liberă, poți continua deplasarea.

În multe intersecții moderne, săgeata verde se aprinde intermitent chiar și atunci când semaforul principal este roșu. Mecanismul are rolul de a fluidiza traficul, dar presupune atenție suplimentară. Dacă treci fără să te asiguri că nu există pietoni sau bicicliști, poliția poate considera fapta drept neacordare de prioritate, o abatere care îți poate aduce amendă și puncte de penalizare.

Ce rol are semaforul pietonal și când are prioritate absolută

Semaforul pietonal rămâne elementul decisiv în majoritatea intersecțiilor moderne. Dacă pietonul are verde, el are prioritate, iar șoferul trebuie să oprească inclusiv atunci când are săgeată verde. Chiar dacă traficul este intens, chiar dacă grăbești o manevră sau chiar dacă pietonul merge mai încet, obligația ta este să îi permiți traversarea completă.

Confuziile apar frecvent atunci când semaforul pietonal devine galben intermitent. Mulți șoferi cred că pietonii pierd prioritatea. De fapt, semnalul galben intermitent nu anulează dreptul legal al pietonului. Dacă acesta este deja angajat în traversare, trebuie lăsat să ajungă în siguranță pe partea cealaltă.

Un alt scenariu des întâlnit este cel în care pietonul se apropie de trecere, dar nu a pășit încă. În acest caz, șoferul poate vira la dreapta dacă săgeata îi permite, însă doar dacă pietonul nu dă semne că intenționează să traverseze imediat. Altfel, ești obligat să aștepți.

Noile proiecte rutiere adoptate în 2025 accentuează clar responsabilitatea șoferilor în raport cu pietonii. În multe orașe din România, cazurile de neacordare a priorității pietonilor sunt filmate cu camere de trafic, iar sancțiunile sunt aplicate automat. De aceea, respectarea regulilor devine esențială nu doar pentru siguranță, ci și pentru evitarea unor costuri neplăcute.

