Încă o lovitură încasată de Donald Trump: un judecător a anulat procesul de 15 miliarde de dolari intentat împotriva ziarului New York Times. Judecătorul îi acordă președintelui SUA un termen de 28 de zile pentru a depune din nou acțiunea.

În opinia sa, dosarul inițial depus de tabăra liderului de la Casa Albă este „plin de injurii și invective”, scrie publicația The Guardian.

Trump vrea 15 miliarde de dolari despăgubiri

Donald Trump vrea 15 miliarde de dolari despăgubiri și a dat în judecată New York Times, editura de carte Penguin și doi reporteri de la Times pentru defăimare.

Judecătorul Steven Merryday, de la Tribunalul districtual american din Florida, a declarat că procesul a fost plin de „injurii și invective” și a încălcat procedura civilă în cazurile federale pentru că nu a ajuns la subiect. Totuși, el îi va permite președintelui să depună din nou cererea și să modifice acțiunea în termen de 28 de zile.

Merryday a invocat Regula 8(a) din regulile federale de procedură civilă, care prevede că o plângere include o declarație scurtă și clară a pretenției, care să demonstreze că reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru a descalifica depunerea cererii.

„Invocând doar două capete de acuzare simple de defăimare, plângerea ocupă 85 de pagini”, a scris Merryday. „Cazul I apare la pagina 80, iar cel II apare la pagina 83. Chiar și în condițiile celei mai generoase și indulgente aplicări a Regulii 8, plângerea este în mod categoric necorespunzătoare și inadmisibilă”.

Merryday a remarcat „numeroasele acuzații (n.r. – la adresa președintelui Trump), adesea repetitive și laudative, dar superflue și multe altele, susținute în mod persistent în detalii abundente, pline de culoare și emoționante”.

Ordinul judecătorului nu abordează adevărul acuzațiilor și nici validitatea pretențiilor, dar a precizat că „o plângere rămâne un loc impropriu și inadmisibil pentru agregarea plictisitoare și împovărătoare a probelor prospective, pentru repetiția argumentelor tendențioase sau pentru recitarea și explicarea prelungită a autorității legale care susține, se pare, cererea de despăgubire a reclamantului”.

„Răspândesc conținut fals”

Trump a intentat procesul la începutul acestei săptămâni, acuzând importanta publicație de știri americană și Penguin că sunt „purtătoare de cuvânt” pentru Partidul Democrat și că „răspândesc conținut fals și defăimător” la adresa sa.

Plângerea sa, intentată luni la un tribunal federal din Florida, se concentrează pe publicarea în ziarul New York Times a unui set de articole de știri care descriu munca sa la emisiunea de televiziune „The Apprentice” și povești derivate din cartea „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success”, scrisă de jurnaliștii Susanne Craig și Russ Buettner, de la …New York Times.

