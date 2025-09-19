Donald Trump l-a EXCLUS pe primarul Londrei de la vizita de stat din Marea Britanie: „El a vrut să fie acolo, eu nu l-am vrut”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie. Liderul de la Casa Alba l-a denumit pe edil drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”.

În timp ce se afla la bordul avionului prezidențial Air Force One, în drum spre SUA, Donald Trump a precizat că le-a transmis oficialilor, responsabili cu organizarea vizitei sale în Marea Britanie, că nu dorește ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să ia parte la evenimente.

„Am cerut să nu fie acolo. El a vrut să fie acolo, din câte am înțeles, eu nu l-am vrut”, a declarat Trump reporterilor, potrivit Daily Mail.

Între președintele Trump și primarul Londrei, Sadiq Khan, există o dispută mai veche, amplificată de criticile edilului privind politicile liderului de la Casa Albă, pe care le consideră instigatoare la ură.

Donald Trump: „Primarul Londrei este printre cei mai răi primari din lume”

Donald Trump nu ezitat să lanseze un nou atac la adresa edilului capitalei britanice. Președintele SUA a declarat că îl compară cu primarul orașului Chicago, oraș american cunoscut pentru problemele legate de infracționalitate.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai răi primari din lume și avem câțiva răi. Dacă vă uitați la Chicago, cred că este echivalentul primarului orașului Chicago”, a afirmat Donald Trump.

Acesta a adăugat că Londra ar fi afectată de o rată ridicată a criminalității, iar politicile lui Khan privind imigrația ar fi „un dezastru”.

Donald Trump a invocat și o legătură personală cu Regatul Unit și a menționat originile scoțiene ale mamei sale.

„Simt o anumită mândrie față de Londra și Regatul Unit. Mama mea s-a născut în Scoția. Și când îl văd pe primarul Khan făcând o treabă proastă – înjunghierile, murdăria și mizeria – nu mai este același lucru”, a mai spus el.

