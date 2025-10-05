Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că Direcția Națională Anticorupție are dosare în lucru legate de finanțarea campaniilor electorale pentru mai toate partidele politice din România. Declarația vine în contextul tensiunilor dintre DNA și președintele Nicușor Dan, care a criticat public activitatea instituției.

„Avem dosare cu finanțarea campaniei pentru mai toate partidele. Ne concentrăm pe fapte, nu pe persoane. DNA a încercat să ducă lucrurile dincolo de coloratura politică”, a spus Voineag, adăugând că instituția sa instrumentează cazuri complexe, inclusiv cu foști miniștri, președinți de consilii județene sau primari.

Șeful DNA a recunoscut însă că există o lipsă de colaborare eficientă cu ANAF, instituție cheie în depistarea în depistarea fraudelor financiare:

„De la ANAF am avut doar patru sesizări într-un an. M-a surprins neplăcut acest lucru. M-aș fi așteptat la mult mai mult”, a afirmat Voineag.

Acesta a mai precizat că DNA nu se sesizează la cererea cuiva, ci doar atunci când există probe clare:

„Nu ne sesizăm la cererea cuiva, ci când avem probe. Am avut șapte dosare de mare evaziune fiscală pe care le-am instrumentat.”

Declarațiile procurorului-șef vin după ce primarul general Nicușor Dan a afirmat că DNA nu acoperă suficient „zona evaziunii și cea imobiliară”. În replică, Voineag a spus că instituția este activă și independentă, iar criticile nu țin cont de munca depusă în ultimii doi ani.

Totodată, procurorul-șef a confirmat că există disjungeri în Dosarul Coldea, dar a refuzat să ofere detalii, invocând confidențialitatea anchetei.

