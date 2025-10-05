Prima pagină » Actualitate » Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”

Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”

Bianca Dogaru
05 oct. 2025, 21:36, Actualitate
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că Direcția Națională Anticorupție are dosare în lucru legate de finanțarea campaniilor electorale pentru mai toate partidele politice din România. Declarația vine în contextul tensiunilor dintre DNA și președintele Nicușor Dan, care a criticat public activitatea instituției. 

„Avem dosare cu finanțarea campaniei pentru mai toate partidele. Ne concentrăm pe fapte, nu pe persoane. DNA a încercat să ducă lucrurile dincolo de coloratura politică”, a spus Voineag, adăugând că instituția sa instrumentează cazuri complexe, inclusiv cu foști miniștri, președinți de consilii județene sau primari.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Șeful DNA a recunoscut însă că există o lipsă de colaborare eficientă cu ANAF, instituție cheie în depistarea în depistarea fraudelor financiare:

„De la ANAF am avut doar patru sesizări într-un an. M-a surprins neplăcut acest lucru. M-aș fi așteptat la mult mai mult”, a afirmat Voineag.

Acesta a mai precizat că DNA nu se sesizează la cererea cuiva, ci doar atunci când există probe clare:

„Nu ne sesizăm la cererea cuiva, ci când avem probe. Am avut șapte dosare de mare evaziune fiscală pe care le-am instrumentat.”

Declarațiile procurorului-șef vin după ce primarul general Nicușor Dan a afirmat că DNA nu acoperă suficient „zona evaziunii și cea imobiliară”. În replică, Voineag a spus că instituția este activă și independentă, iar criticile nu țin cont de munca depusă în ultimii doi ani.

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

Totodată, procurorul-șef a confirmat că există disjungeri în Dosarul Coldea, dar a refuzat să ofere detalii, invocând confidențialitatea anchetei.

Surse foto: MEDIAFAX FOTO

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi
21:03
Austeritate cu portițe. Adrian Câciu acuză Guvernul Bolojan că „FENTEAZĂ legea”. Cum a ocolit șeful Cancelariei interdicția privind mașinile noi
POLITICĂ Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan
20:13
Omul care îi păzea voturile lui Mircea Geoană la alegerile anulate din 2024, vehiculat pentru poziția de consilier în echipa lui Nicușor Dan
ACTUALITATE Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
19:38
Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
EXCLUSIV Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei
19:17
Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei
ACTUALITATE Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest
17:24
Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Doliu printre artiști. A murit o mare actriță, o știu și românii din „Lege și Ordine” sau „Anatomia lui Grey”: Avea curaj, grație și forță
Evz.ro
Cum a apărut Ceahlăul. Povestea impresionantă a poruncii date de Traian
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
De ce femeile sforăie mai puțin decât bărbații
RELIGIE Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
21:40
Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
EXTERNE Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE
20:31
Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE
FOTO-VIDEO Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe
20:10
Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe
EXTERNE După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
19:57
După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
ȘTIINȚĂ Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inexplicabil materia, spațiul și timpul
18:59
Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inexplicabil materia, spațiul și timpul
GALERIE FOTO VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți
18:44
VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți