Vasile și Ion Balint, Daniel și Mario Balint, fii acestora precum și Cezar Petcu și Dan Emanuel, ginerii celor doi lideri ai clanului Cămătaru, și alte trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București în dosarul în care sunt acuzați de procurorii DIICOT de fapte de șantaj, proxenetism, trafic de persoane, în legătură cu intervențiile clanului asupra unor maneliști și afaceriști.

Decizia de joi a instanței nu este definitivă și poate fi contestată, caz în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

Instanța a rămas în pronunțare în jurul orei 15.30 și urmează să ia o decizie în jurul orei 16.30 în privința propunerii anchetatorilor DIICOT.

Nucleul dur al clanului Cămătaru, respectiv, Vasile și Ion Balint, fii lui Vasile Balint, și ginerii celor doi lideri, alături de alți locotenenți acestora au fost duși, joi, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București unde procurorii DIICOT cer arestarea preventivă ale acestora pentru 30 de zile.

Nuțu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul ( ginerele lui Nuțu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu), Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, ⁠Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, au ieșit în cătușe de la sediul DIICOT, în cursul nopții de miercuri spre joi, și urcați în dube, pentru a fi duși la Arestul Central.

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani, patronului clubului Ring din Costinești, inculpat și el în dosar, nu a fost găsit de autorități, până la acest moment.

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De la documentar la penitenciar

În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată.

Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Activitatea unor artiști, controlată prin amenințări și intimidări. Printre victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Luis Gabriel

Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.