23 sept. 2025, 22:54, Actualitate
Scena politică internă devine incendiară. Parchetul General al României a cerut Parlamentului European – instituția unde Diana Șoșoacă reprezintă România – ridicarea imunității acesteia. Europarlamentara a criticat vehement acest demers, invocând acțiuni de hărțuire politică și intimidare. De cealaltă parte, procurorul general al României, Alex Florența, se confruntă cu primele impresii legate de vocala politiciană. 

Europarlamentara a fost invitată la audieri marți, dar nu s-a prezentat. Este vizată de un dosar cu 11 infracțiuni pentru care lidera S.O.S. România este cercetată, unele acuzații fiind dintre cele mai grave.

Procurorul general asigură că nu se lasă intimidat

În acest sens, Alex Florența a explicat pașii pe care Parchetul General – instituția pe care o reprezintă – i-a făcut în cursul acestei zile, dar și etapele următoare vizate. Procurorul general admite printre rânduri că nu este o acțiune comodă.

”Persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezența de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea la o altă dată.

Acest lucru nu ne împiedică însă în derularea celorlalte proceduri necesare, în speță ridicarea imunității parlamentare, astăzi Parchetul General înaintând o solicitare către președinta Parlamentului European, urmând și acolo o procedură internă în care se dezbate acestă propunere a noastră”, a declarat, la Digi24, procurorul general al României.

Parlamentul European a ridicat imunitatea în toate cazurile

De notat că, în toate cazurile de până acum, Parlamentul European a ridicat imunitatea atunci când i s-a cerut.

„Eu cred că pe baza elementelor de probă pe care noi le-am transmis odată cu cererea noastră, cererea noastră să fie soluționată pozitiv”, a completat Florența.

În cazul în care i se ridică imunitatea, cercetarea va continua, „persoana în cauză putând dobândi o altă calitate. Ne permite să dispunem orice alte măsuri necesare în cauză, care sunt condiționate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentar a pesoanei menționate de această ridicare a imunității”, a mai arătat procurorul general.

Florența merge mai departe

În privința afirmațiilor făcute de europarlamentară, potrivit căreia „este o încercare jalnică de a mă intimida și de a mă reduce la tăcere”, Florența a comentat că „este o simplă declarație, Nu mi s-a părut niciodată, persoana în cauză, chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului nu are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală”.

