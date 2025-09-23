Scena politică internă devine incendiară. Parchetul General al României a cerut Parlamentului European – instituția unde Diana Șoșoacă reprezintă România – ridicarea imunității acesteia. Europarlamentara a criticat vehement acest demers, invocând acțiuni de hărțuire politică și intimidare. De cealaltă parte, procurorul general al României, Alex Florența, se confruntă cu primele impresii legate de vocala politiciană.
Europarlamentara a fost invitată la audieri marți, dar nu s-a prezentat. Este vizată de un dosar cu 11 infracțiuni pentru care lidera S.O.S. România este cercetată, unele acuzații fiind dintre cele mai grave.
În acest sens, Alex Florența a explicat pașii pe care Parchetul General – instituția pe care o reprezintă – i-a făcut în cursul acestei zile, dar și etapele următoare vizate. Procurorul general admite printre rânduri că nu este o acțiune comodă.
”Persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezența de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea la o altă dată.
Acest lucru nu ne împiedică însă în derularea celorlalte proceduri necesare, în speță ridicarea imunității parlamentare, astăzi Parchetul General înaintând o solicitare către președinta Parlamentului European, urmând și acolo o procedură internă în care se dezbate acestă propunere a noastră”, a declarat, la Digi24, procurorul general al României.
De notat că, în toate cazurile de până acum, Parlamentul European a ridicat imunitatea atunci când i s-a cerut.
„Eu cred că pe baza elementelor de probă pe care noi le-am transmis odată cu cererea noastră, cererea noastră să fie soluționată pozitiv”, a completat Florența.
În cazul în care i se ridică imunitatea, cercetarea va continua, „persoana în cauză putând dobândi o altă calitate. Ne permite să dispunem orice alte măsuri necesare în cauză, care sunt condiționate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentar a pesoanei menționate de această ridicare a imunității”, a mai arătat procurorul general.
În privința afirmațiilor făcute de europarlamentară, potrivit căreia „este o încercare jalnică de a mă intimida și de a mă reduce la tăcere”, Florența a comentat că „este o simplă declarație, Nu mi s-a părut niciodată, persoana în cauză, chiar intimidată și cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului nu are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală”.
