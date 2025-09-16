Prima pagină » Actualitate » Procurorul general dezvăluie mecanismul războiului hibrid lansat de Rusia în favoarea lui Călin Georgescu. Cum acționa metoda Doppelganger

Adina Anghelescu
16 sept. 2025, 12:13, Actualitate
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost efectul unui amplu război hibrid lansat și instrumentat de Rusia, a declarat procurorul general al României, Alex Florența. Procurorul general a subliniat că operațiunea a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online susținută, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Procurorul general Alex Florenta susține, în prezent, o conferință de presă în care face dezvăluiri complete despre modul în care a avut loc războiul hibrid în care ținta a fost România, rezultatul fiind anularea alegerilor din decembrie 2024.

Dezinformarea și manipularea populației în direcția susținerii lui Călin Georgescu

Oficialul a invocat în această speță operațiuni precum ciclurile de dezinformare si manipulare, diseminarea stirilor false, folosirea unor metode tipic rusesti, prin intermediul a patru companii. Încrengătura este una extrem de complexă și a avut drept scop manipularea populației pentru susținerea candidatului independent Călin Georgescu.

Procurorul general Alex Florența

Intensificarea virulentă a acțiunilor a avut loc în decembrie 2024, printr-o rețea creată în 2022 și ținută în adormire până cu o zi înainte de debutul campaniei. TIK TOK a realizat o analiză amplă, care a identificat două rețele folosite în decembrie 2024, folosind diferite hashtag-uri și materiale video. De menționat că unul din hashtag-urile create pentru Călin Georgescu a ajuns pe locul 9 LA NIVEL MONDIAL. Mai mult, în țările cu disapora, hastag-urile lui Georgescu au urcat chiar până pe locul 1 în anumite țări. După 29 noiembrie 2024, rețeaua scade ca intensitate, rămânând însă în asteptare.

Cum acționa metoda Doppelganger

Ciclul campaniei de dezinformare în care România a fost ținta atacului cu resurse foarte mari și anvergura infrastructurii coordonate de un actor străin – în cazul de față Rusia – , care a folosit metoda Doppelganger. Procedeul a permis modelarea unei poziționări cât mai largi a populației în favoarea candidatului Georgescu.

Procurorul general nu a vrut să dezvăluie numărul dosarelor care sunt încă în lucru cu privire la acest război hibrid declanșat în favoarea lui Călin Georgescu.

Gruparea Potra, compusă din 22 de inculpați, a fost trimisă în judecată

În altă ordine de idei, 22 inculpați au fost trimiși azi în judecată pentru instigare publică, nerespectarea regimului armelor si munițiilor, gruparea fiind condusă de mercenarul Horațiu Potra. În acest caz, modul de operare a fost Matroșka.

Conform procurorului general, scopul final al unui războiului hibrid „este de inducere în eroare a populației pe diferite teme, tensiune socială și dezorganizare și destabilizare socială pentru slăbirea statului din interior”. 

Citește și

