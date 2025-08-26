Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone

Producţii record de grâu şi rapiţă, în anul 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone, susține Bogdan Alexandrescu, directorul Direcţiei agricole din cadrul CEC Bank.

Veștile favorabile vin din ramura agriculturii. Datele indică faptul că anul agricol 2025 se află pe un făgaș de bun augur, iar producția totală de cereale şi oleaginoase ar putea să ajungă la 28 de milioane de tone. De altfel, veștile sunt pozitive și în cazul prețurilor la floarea-soarelui și al recoltei de grâu de rapiță. Sunt anunțate producții record.

Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România

Bogdan Alexandrescu, directorul Direcţiei agricole din cadrul CEC Bank, susține că agricultura din 2020 a traversat o secetă cruntă. Atunci, producția a ajuns la 19 milioane de tone. Apoi, în 2021, producția a crescut la 34 de milioane de tone, iar în 2022 a scăzut la circa 27 de milioane de tone. În 2023, s-a înregistrat o nouă scădere față de anul precedent, ajungând la 24 de milioane de tone. Apoi, o scădere a fost înregistrată și anul trecut.

Producția totală de cereale și oleaginoase din 2025 ar putea ajunge la 28 de milioane de tone.

„Plecăm din 2020, când a fost o secetă cruntă şi s-au făcut undeva la 19 milioane de tone. 2021 a fost un an extraordinar, cu 34 de milioane de tone, apoi în 2022 am avut 26-27 milioane de tone, în 2023 am avut 24 de milioane de tone, în 2024 a scăzut. Anul acesta o să avem undeva la 28 de milioane de tone. Este un an bun. Am avut producţii record la rapiţă, orz şi grâu”, a spus Bogdan Alexandrescu, directorul Direcţiei agricole din cadrul CEC Bank, potrivit Ziarul Financiar.

Datele arată că România ar urma să obțină 11,5 milioane de tone de grâu, anul acesta. Fermierii s-au arătat optimiști, precizând că producția de grâu ar putea fi mai mare, atingând chiar 13 milioane de tone.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)