Profesorii ies în stradă pe 8 septembrie, în ziua deschiderii noului an școlar. Marș de protest până la Palatul Cotroceni. „Vă rugăm să nu ne blamați”

Anul școlar 2025-2026 începe cu un protest de amploare pe care sindicatele din învățământ îl organizează luni, 8 septembrie. Cadrele didactice vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Trei federații sindicale din educație anunță proteste la începutul anului școlar, potrivit unui comunicat transmis luni.

Profesorii, nemulțumiți de măsurile premierului Bolojan

Profesorii sunt nemulțumiți de măsurile prevăzute în Legea nr. 141/2025.

Astfel, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și „Alma Mater” vor organiza pe 8 septembrie un protest la Palatul Cotroceni.

Sindicatele susțin că modificările aduc „o criză fără precedent în ultimii 35 de ani” în educație și resping măsurile prin care Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar. Printre acestea:

creșterea numărului de elevi la clasă;

reducerea burselor de merit și eliminarea celor de excelență;

majorarea normei didactice fără creșteri salariale;

diminuarea finanțării și a posturilor din sistem.

Liderii sindicali afirmă că protestul nu vizează salariile, ci condițiile de desfășurare a actului educațional. „Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional”, transmit organizațiile.

Profesorii cer retragerea măsurilor criticate și susțin că festivitățile dedicate primei zile de școală, pe 8 septembrie, „sunt golite de conținut”, solicitând elevilor și părinților să se alăture manifestațiilor.

În context, profesorii cer părinților să nu își ducă la festivitățile de deschidere a noului an școlar copiii.

„Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul”, este mesjaul pe care cadrele didactice îl transmit părinților.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar

Preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei” anunță BOICOTAREA începerii noului an școlar: „Nu vom asista la declaraţii sforăitoare ale politicienilor”

Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul