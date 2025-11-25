Prima pagină » Actualitate » Programul magazinelor din Europa. Cu ce se ocupă vesticii în weekend, spre deosebire de români

25 nov. 2025, 11:11, Actualitate
În România weekend-ul este dedicat cumpărăturilor și nu activităților recreative, sportive, culturale sau religioase. Sutem suntem obișnuiți ca magazinele să aibă program prelungit sau chiar non-stop. În multe țări din Europa lucrurile stau cu totul diferit. Duminica este pentru odihnă, iar supermarketurile și mall-urile au lacătul pus.

Singurele magazine pe care le puteți găsi deschise în țări precum Germania sau Austria, de exemplu, sunt cele din benzinării, aeroporturi, gări sau zonele foarte turistice.

În Gemania odihna e sfântă

Germania conduce topul țărilor unde duminica odihna este sfântă. Există chiar și o lege care interzice marilor magazine să funcționeze în ultima zi din săptămână și de sărbătorile legale.

Actul normativ în varianta originală datează încă din 1956, când sindicatele au făcut presiuni, dar a fost actualizată în 2003. Prevede, totodată, că în timpul săptămânii magazinele se închid la ora 20:00. Sunt exceptate însă de la reguli benzinăriile, magazinele din gări și aeroporturi ori farmaciile.

În plus, o altă actualizare, din 2006, le dă landurilor independență în ceea ce privește orarele magazinelor. Așa că dacă mergeți în vacanță în Germania, foarte importantă este regiunea.

Bavaria, de exemplu, a adoptat o lege prin care majoritatea magazinelor pot fi deschise doar patru duminici pe an. Cu toate acestea, permite ca micro-supermarketurile digitale (fără personal) de până la 150 m² să funcționeze 24/7, inclusiv duminica, dacă consiliul local aprobă programul. Municipalitățile bavareze pot autoriza și “nopți de shopping prelungite”, în care magazinele pot rămâne deschise până la miezul nopții, dar numai de opt ori într-un an.

În Berlin, în schimb, magazinele obișnuite pot fi deschise până la 10 duminici pe an. Există și unități comerciale deschise în fiecare duminică, dar cu program special. Acestea sunt:

  • Standurile care vând suvenire, hărţi, ghiduri de oraş, ţigări sau consumabile simple pot fi deschise duminica între 13:00 și 20:00
  • Supermarketurile din gări/aeroporturi
  • Florăriile, puncte de vânzare cu ziare/reviste și brutăriile  pot fi deschise duminica între 07:00 și 16:00.

Reglementările din Austria

Și în țara vecină, Austria, majoritatea magazinelor sunt închise duminica.

Există și câteva excepții:

  • Magazinele  din gări și aeroporturi
  • Benzinările
  • Farmaciile
  • Magazinele din zonele turistice

În zilele lucrătoare, magazinele sunt de obicei deschise între 08:00 și 18:00, dar programul poate fi extins până la ora 20:00.

Ce se întâmplă în Franța

Nici în Franța programul nu este ca în România, dar găsim mai multe magazine deschise decât în Germania sau Austria.

În Paris, inclusiv marile centre comerciale, precum Galeriile Laffayete, sunt deschise duminica, așa că nu trebuie să vă faceți griji din acest punct de vedere dacă plănuiți un city break în Orașul Luminilor. Trebuie să țineți însă cont că programul este de obicei până la ora 20:00. Și magazinele din zonele turistice rămân deschise în weekend.

În zonele mai puțin turistice din Franța, sunt deschise duminica brutăriile și cofetăriile (dimineața), benzinăriile, magazinele din gări și aeroporturi, dar și farmaciile și magazinele de proximitate.

Reglementările din Grecia

În Grecia, multe dintre magazine sunt închise duminica, mai ales în orașele mici. Piețele și brutăriile pot fi deschise dimineața devreme, dar majoritatea se închid după prânz. Farmaciile sunt deschise prin rotație, iar benzinăriile și supermarketurile sunt deschise pentru urgențe.

În orașe mari precum Atena sau Salonic ori în celelalte zone turistice, vara mai ales, lucrurile se schimbă. Majoritatea magazinelor rămân deschise chiar și dumica.

Regulile din Italia și Spania

În Italia și Spania, regulile privind magazinele duminica sunt și mai flexibile. Mall-urile și supermarketurile mari sunt în general deschise, cu program normal sau redus.

În ceea ce privește magazinele de cartier sau micile afaceri, orarul depinde de politica fiecărui patron. În zonele turistice mari, aproape toate sunt deschide duminica.

