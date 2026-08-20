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Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu

Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
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Avocatul Toni Neacșu remarcă „recordul” atins de guvernul demis, Ilie Bolojan, care a angajat România la plata a peste un miliard de euro, până în 2041, constând în ajutoare de stat pentru sectorul HighTech. Asta, în ciuda avizului negativ al Consiliului Legislativ care a invocat lipsa dreptului constituțional și legal al actualului executiv  de a reglementa acest lucru. Fostul membru CSM mai spune că la fel a procedat guvernul „demis și temporar” și în cazul celorlalte HG-uri adoptate, nelegal, numai puțin de 27 la număr.

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Guvernul demis Ilie Bolojan angajează România la plăți record, până în 2041

„În ședința de azi Guvernul a bătut chiar toate recordurile!!
În calitatea sa de Guvern demis și temporar, cu incapacitatea juridică de a adopta alte acte decât cele de administrare a treburilor publice și cu interdicția de a angaja statul român în orice politică nouă ori de a reglementa pe intervale de timp care depașesc durata sa provizorie de existență, a obligat România până în 2041(!) la plata unor ajutoare de stat în sectorul HighTech, în valoare totală de 1,05 miliarde euro, distribuiți câte 759 milioane lei anual.
Evident, avizul Consiliului Legislativ era negativ, motivat de lipsa dreptului constituțional și legal de a reglementa în acest mod.
2041??????!! Record de sfidare a legilor greu de depășit.
Evident au fost adoptate și celelalte HG-uri vădit nelegale asupra cărora am atras atenția, dar probabil și altele, pentru că au fost 27 în total”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

150 de milioane de euro, anual, timp de 14 ani

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost prezentat joi în ședința Executivului. Din bugetul total al schemei, 2,656 miliarde de lei sunt destinate ajutoarelor regionalepentru investiții, iar alte 2,657 miliarde de lei proiectelor de cercetare-dezvoltare. Bugetul mediu anual este estimat la aproximativ 759 de milioane de lei, echivalentul a circa 150 de milioane de euro, iar plățile ar urma să fie făcute în perioada 2027-2041.
„Prin TechUp corelăm, pentru prima dată, cercetarea de producție într-un singur parcurs de finanțare și introducem posibilitatea acordării unui avans pentru cercetare. Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc, să îl orientăm către antreprenoriat și tehnologii avansate și să păstrăm proprietatea intelectuală în compania care dezvoltă tehnologia. Pentru proiectele care au nevoie de validare și ghidaj privat, capitalul de venture capital sau al business angels completează finanțarea publică. Statul preia o parte importantă din efortul financiar, iar antreprenorul păstrează un activ valoros pentru rundele viitoare de finanțare”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare”, a declarat ministrul Finanțelor, citat de digi24.ro.
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