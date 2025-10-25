Prima pagină » Actualitate » PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul oficial de mâine

PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul oficial de mâine

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 12:42, Actualitate
PROGRAMUL oficial al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Tot ce trebuie să știe pelerinii despre programul oficial de mâine
Galerie Foto 10

Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

– Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra.
– Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul pe esplanadă.
– Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.


– Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.
– Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.
– În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.
– Nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon. Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!


– Pe esplanadă, în spatele porticurilor, se află toaletele ecologice.
– Pe esplanadă există un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.
– Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală.
– Pelerinii nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.
– Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului începe la ora 10:30 și se termină la 12:30.
– Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii.
– Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie.
– Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va realiza în următoarea ordine: întâi vor intra invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în ordinea în care sunt mai aproape de treptele Catedralei.

Surse foto: Mediafax foto / Basilica.ro

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Șoferii scapă de monopolul service-urilor. Legea care schimbă regulile garanțiilor auto
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
E HALUCINANT ce a pățit Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale. A fost la un pas să leșine în fața crucii. De față a fost și soția interpretului de muzică populară: "În timp ce făceam ordine la ea..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Nu doar dieta, ci și locul în care trăiesc poate influența riscul de diabet al copiilor
Află câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
12:05
Află câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
VIDEO Ion Iliescu, „ucenicul perfect” al lui Ceaușescu. Cum a devenit liderul UTC-ului parte din generația care a preluat PUTEREA în partid
12:00
Ion Iliescu, „ucenicul perfect” al lui Ceaușescu. Cum a devenit liderul UTC-ului parte din generația care a preluat PUTEREA în partid
POLITICĂ Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru CANDIDATURA la fotoliul de președinte al Consiliului Județean
11:51
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru CANDIDATURA la fotoliul de președinte al Consiliului Județean
EXTERNE Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
11:01
Sirikit, regina Mamă a Thailandei, a murit la vârsta de 93 de ani. Mii de oameni au venit să-și ia rămas bun în fața Spitalului Chulalongkorn
SĂNĂTATE Ultimele detalii despre victimele EXPLOZIEI din Rahova. Alexandru Rogobete: Pacientul transferat la un spital din Austria se va întoarce în țară
10:40
Ultimele detalii despre victimele EXPLOZIEI din Rahova. Alexandru Rogobete: Pacientul transferat la un spital din Austria se va întoarce în țară
POLITICĂ Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!”
10:34
Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!”