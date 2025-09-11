Prima pagină » Actualitate » Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”

11 sept. 2025, 11:33, Actualitate
Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului Rabla va fi lansată luna aceasta, fiind unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante, după cum arată Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Miercuri, 10 septembrie, la Antena 3, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat joi, pe 11, în şedinţa Guvernului.

Mai departe, Buzoianu a precizat că a fost aprobat un buget de 200 de milioane de lei.

Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”

„Este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru maşinile cu motor termic, hibrid, plug in hybrid. Într-adevăr, pentru maşina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci, asta era oricum ceva care era total ieşit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a declarat Diana Buzoianu.

Totodată, ministrul a aprecizat că Hotărârea de Guvern privind Programul Rabla va fi pusă pe ordinea de zi a şedinţei Executivului, de joi.

„Mâine (n.r. – joi, 11 septembrie) se aprobă. Nu mai trebuie să treacă prin Parlament. Vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare, repet, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General, o întâlnire pregătitoare special pentru asta. Practic, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate să fie publicat ghidul, care a fost deja pus în transparenţă, deci avem deja ghidul respectiv. Şi de la momentul în care este pus în transparenţă ajunge imediat în Monitorul Oficial, apoi AFM dă drumul la program”, a explicat ministrul Mediului.

Ce bani primești prin „Rabla”

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Elaborarea noului Ghid a avut la bază și consultări cu reprezentanții industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței, se mai arată în comunicat.

