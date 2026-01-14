Prima pagină » Actualitate » Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani

Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani

Luiza Dobrescu
14 ian. 2026, 09:32, Actualitate
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect prin care primăriile vor fi obligate să se înscrie în platforma ghiseul.ro pentru plata online a impozitelor. Dacă n-o vor face, nu vor mai primi bani de la guvern. 

Reforma administrației prevede ca, în maximum 6 luni, primăriile trebuie să se înscrie în platforma ghiseul.ro pentru plata online a impozitelor. Proiectul mai spune că, în caz de refuz, nu vor mai primi fonduri guvernamentale.

Plata online a impozitelor este insistent cerută de către contribuabilii care nu au timp de pierdut la ghişee. Unele administraţii locale au făcut deja acest lucru, însă nu toate au şi reuşit.

Premierul Ilie Bolojan ar urma să-şi asume răspunderea şi pe acest pachet administrativ, în faţa Parlamentului, din care am selectat câteva prevederi noi.

(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toate unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt obligate să se înregistreze în Sistemul National Electronic de Plată Online (SNEP).
(2) Agenția pentru Agenda Digitală a României verifică respectarea prevederilor alin. (1) și sesizează Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice în cazul nerespectării acestora.
(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.
(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data respectării prevederilor alin. (1), în baza comunicării Agenției pentru Agenda Digitală a României.

