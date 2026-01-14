Prima pagină » Actualitate » Cu gândul la austeritate, Bolojan a încurcat „portofoliile” cu „portofelele”

Cu gândul la austeritate, Bolojan a încurcat „portofoliile” cu „portofelele”

14 ian. 2026, 05:00, Actualitate

Premierul Ilie Bolojan a comis o gafă de exprimare în timp ce comenta acuzațiile de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, folosind termenul „portofele” în loc de „portofolii”, chiar în contextul unei discuții sensibile legate de integritatea membrilor Guvernului.

Explicațiile lui Bolojan despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Marinescu, umbrite de o eroare de exprimare

Întrebat despre investigația realizată de jurnalista Emilia Șercan, care îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat, Ilie Bolojan a susținut că faptele invocate nu au legătură cu actualul mandat ministerial și că evaluarea miniștrilor se face în funcție de activitatea lor din Guvern. În timpul declarației, premierul a strecurat însă o gafă de limbaj, referindu-se la funcțiile ministeriale drept „portofele”.

Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care înțeleg sunt de 15-20 de ani în urmă și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat și în cazurile anterioare în care ministrii au avut situații care erau legate de activitatea lor de dinaintea de a ocupa aceste portofele”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat

Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”

Recomandarea video

Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce au descoperit cercetătorii despre comportamentul homosexual la primate?
VIDEO Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat Președinția României cu o primărie un pic mai mare”
23:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat Președinția României cu o primărie un pic mai mare”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
POLITICĂ Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
21:55
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
TURISM Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
21:50
Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
FLASH NEWS Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”
21:15
Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”
NEWS ALERT Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”
21:07
Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe