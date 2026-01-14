Prima pagină » Actualitate » După ce a sărit rândul la spital, prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, apare într-un nou scandal cu bani publici. Mai multe primării din județ au contracte cu firma înființată chiar de „șefa județului”

14 ian. 2026, 05:30, Știri politice
Nici nu s-au stins bine ecourile scandalului de la Spitalul Judeţean Argeş, când prefectul județului, Ioana Făcăleaţă, a sărit peste rând la consultaţii, că riscă să intre într-o nouă controversă. Publicația online pe care înființat-o și condus-o înainte de a fi numită la conducerea prefecturii are contracte în derulare cu primăriile din județ.

Primarii din Argeș „cotizează” la ziarul prefectului?

Portalul de licitaţii publice a înregistrat că, la data de 24 decembrie 2025, Primăria Mioveni din Argeş a făcut o achiziţie publică, offline (adică fizic, la sediul primăriei), pentru „servicii de publicitate şi promovare prin mass-media”. Compania contractată este SC PUBLIROM CONCEPT MEDIA SRL, cea care deține site-ul argesenii.ro

După cum reiese din SEAP, la data de 24/12/2025, Primăria Mioveni publică o achiziție făcută offline ( adică fizic la sediul primăriei), ce are ca obiect „servicii de publicitate și promovare în mass media” pentru o achiziție în valoare de 672 de lei. Notificarea de atribuire la cumpărarea directă are nr DAN 2640536. În urma contractului, primarul s-a bucurat și de acest articol „felicitare” oferit prin intermediul redacției ziarului online.

Captură articol argesenii.ro

Şi cum Ştefăneşti e vecin cu Mioveni, normal că nu se putea să nu fie făcut contract şi aici, mai ales că urbea este una bogată şi mereu pe excedent, deşi primarul Nicolae Velcea se împrumută în bancă pentru anumite proiecte edilitare.

Prin urmare, o altă achiziție este cu Primăria Orașului Ștefănești. De data această este o cumpărare directă făcută pe SEAP cu nr. DA38090377, în valoare de 4.900 de lei și care ca obiect „servicii de publicitate pentru o perioadă de 7 luni de la 02.06.2025 până la 31.12.2025, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Asemenea primarului din Mioveni și primarul din Ștefănești a felicitat prin publicația cu care administrația locală a încheiat contractul.

Captură articol argesenii.ro

În raportul Termene, apare şi o a treia achiziţie, cu Primăria Berevoieşti. Un contract în valoare de 5.000 lei.

Sursele Gândul spun că, la încheierea contractelor, s-ar fi prezentat chiar prefectul Ioana Făcăleață, la sediul primăriilor respective. Din punct de vedere legal, prezența prefectului ar fi total justificată. Potrivit legii, prefectura are rol de coordonare și de verificare a legalității actelor administrative.

Dar nu pentru control ar fi venit, ci pentru a se asigura că aceste contracte sunt semnate. Nu de ea, pentru că – în acte – nu mai figurează ca proprietară a firmei.

Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș

Și-a pus menajera la conducerea ziarului?

Potrivit ONRC (Oficiul Național Registrul Comerţului), firma PUBLIROM CONCEPT MEDIA SRL a fost înregistrată în portal în 2015 şi are  ca obiect principal de activitate „editarea cărților, ziarelor, revistelor și altor activități de editare.” Asociat unic și administrator: Ioana Făcăleață.

Prin decizia nr. 1/26.09.2024, publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 4540/29.10.2024, Ioana Făcăleaţă se retrage din societatea mai sus menționată și cedează calitatea de asociat și administrator Elenei Duminică, cunoscută de apropiaţi ca menajeră în casa prefectului.

S-a schimbat doar patronul, dar nu și adresa firmei – una dintre proprietățile din Piteşti, în care locuiește Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș. Pe siteul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sunt menţinute datele de contact și adresa societății PUBLIROM CONCEPT MEDIA SRL şi anume cele ale Ioanei Făcăleață. De asemenea, şi numărul de telefon şi adresa de mail îi aparţin tot prefectului.

La doar 3 luni după ce a ieșit din firmă, Ioana Făcăleață a fost numită prefect al județului Argeș. Firma a mers și ea mai departe sub noua conducere, reușind să încheie contracte cu primăriile din județ.

Primarii cotizează, președintele CJ se împrumută…

Nu doar primarii din județ au „datorii” la prefectură. Ci chiar și președintele Consiliului Județean. Conform declarației de avere, prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, l-a împrumutat şi pe şeful CJ Argeş, Ion Mînzînă, cu suma de 40.000 de lei, adică aproape 8.000 de euro.

Ion Mînzînă, președintele CJ Argeș, Simona Bucura-Oprescu, fostul ministru al Muncii, Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș

A venit „la control” sau „în control”?

Săptămâna trecută, prefectul Ioana Făcăleață a devenit celebră în toată țara după o ceartă cu pacienții care stăteau la coadă pe holurile de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș. Deși oamenii o acuzau că a sărit rândul, prefectul a motivat că a venit „în control.”

Ioana Făcăleață și partenerul ei, în timpul conflictului verbal cu pacienții care așteptau la coadă

Dacă este adevărat ce susține prefectul Ioana Făcăleață, atunci ne aflăm într-o situație cel puțin bizară. Deși aceasta pare să aibă o relaţie apropiată cu preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă –  din moment ce îl și împrumută cu bani – susține că a mers să controleze incognito o instituţie aflată în subordinea acestuia.

