Compania americană NuScale nu a îndeplinit condițiile puse pentru continuarea proiectului de la Doicești de către compania românească dedicată acestuia, RoPower Nuclear SA (RPN), arată un document al Nuclearelectrica. NuScale este listată la New York Stock Exchange (NYSE) și este proprietara tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR). Aceasta va sta la baza construirii unei centrale nucleare de 462 MW în România, la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune.

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RPN e controlată în proporții egale de societatea de stat Nuclearelectrica (SNN) a Ministerului Energiei, respectiv cea privată Nova Power&Gas din grupul E-INFRA.

România depinde de soarta primului mini-reactor

Cea mai importantă prevedere este cea potrivit căreia România va plăti un singur mini-reactor, de 77 MW, dintre cele 6 preconizate a fi instalate la Doicești. Pe restul de 5 – doar după ce se va dovedi că primul funcționează corespunzător.

Abordarea NuScale plasează astfel negocierile într-un cadru condiționat și restrictiv din perspectiva unei asumări echilibrate a riscurilor, neoferind o soluție concretă pentru îndeplinirea condiției FID. în cadrul negocierilor, propunerile NuScale prezintă multiple limitări și exonerări extinse, prin care se evită asumarea unor obligații referitor la rambursarea costurilor celor cinci module și garanții de performanță.

În acest sens, au fost organizate multiple ședințe de negociere și aliniere, pe parcursul cărora au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor responsabile, atât din România, cât și din SUA, care au asigurat sprijin permanent și deschidere pentru rezolvarea divergențelor, fără a aduce atingere negocierilor comerciale dintre NuScale și SNN, respectiv RPN. NuScale a încetat a mai da curs acestor discuții″, se arată într-un document al Nuclearelectrica, analizat de Profit.ro.

NuScale, acuzată că nu a respectat acordul

O altă condiție vizează încheierea, între SNN și Nuscale, a unui Acord-cadru (“Framework Agreement”) – condiție esențială pentru SNN pentru asigurarea unui mecanism de alocare corectă a riscurilor (“risk sharing”) și a premiselor dobândirii unor beneficii și avantaje strategice, de către SNN, proporțional cu nivelul de implicare și riscuri asumate în dezvoltarea proiectului.

″(…) în prezent nu există o formă agreată a Acordului-cadru “Framework Agreement” sau un mecanism alternativ angajant. Există numeroase semne de întrebare cu privire la perspectivele de îndeplinire a condiției, date fiind întârzierile succesive înregistrate în acest demers până în prezent – și care se datorează partenerului NuScale care, succesiv, a renunțat treptat la elemente angajante a ceea ce era previzionat anterior că va fi asumat. (…) NuScale a adus în discuție, ca potențială alternativă la Acord, un mecanism bazat pe dreptul SNN de a subscrie acțiuni NuScale, cu un preț de exercitare prestabilit (“warrants”), care, din perspectiva SNN, nu este suficient, în formă propusă de NuScale, pentru ducerea la îndeplinire a acestei condiții FID. În acest context, solicitarea expresă din partea SNN este de revenire asupra Acordului “Framework Agreement”. Este important de menționat că îndeplinirea acestei condiții este esențială pentru a asigura o colaborare echilibrată între părți, dar și pentru a asigura atât realizarea economiilor de scară, crearea și localizarea unui lanț de aprovizionare, cât și beneficii pentru SNN și statul român ca dezvoltatori ai unei tehnologii First of a Kind (“FOAK”)″, mai menționează sursa citată.

Ce i se impută RPN

A treia condiție este adoptarea măsurilor pentru soluționarea situației privind existența gazelor naturale pe amplasament, clasificării puțului Soceram și efectuarea lucrărilor de abandonare a puțului.

Lipsa suportului instituțional a afectat posibilitatea RPN de a duce la îndeplinire condiția. A afectat, de asemenea, calendarul Proiectului. De asemenea, RPN a încheiat un acord pentru realizarea unei evaluări independente, care va evalua impactul și identifica măsurile de monitorizare și de diminuare, în vederea stabilirii condițiilor tehnice de autorizare a amplasamentului, se mai arată în documentul citat.

Nuclearelecrica va actualiza Strategia de implementare SMR

Acesta precizează că peste 80% dintre condițiile ce au stat la baza aprobării FID din luna februarie 2026 sunt neîndeplinite în prezent. Așadar, o marjă semnificativă a riscului revine RPN, implicit SNN și statul român, în calitatea de acționar majoritar al SNN.

De punctat că proiectul se bucură de un nivel de implicare și sprijin instituțional atât la nivel național cât și internațional, precum și de eforturile susținute ale partenerilor sub egida Acordului Interguvernamental SUA-România, aprobat și ratificat prin Legea nr. 200/2021. În prezent există premisele inițierii a unor demersuri, de către SNN, pentru actualizarea Strategiei de implementare SMR se mai arată în document.

În forma actualizată, Strategia va analiza elemente ce țîn de evaluarea celor mai avansate tehnologii SMR de origine americană. Abia după finalizarea acestor demersuri, strategia actualizată va fi supusă aprobării organelor corporative competențe de la nivelul SNN.

Ce condiții se pun pentru continuarea proiectului

În perspectiva asigurării unei continuități a activității, în acest context, este necesară și oportună adoptarea unor măsuri, ce urmează a fi definite și implementate la nivelul companiei RPN, care să vizeze, cel puțîn:

Concentrarea activității, în mod prioritar, cu precădere asupra celor două condiții care revin în sarcina RPN, condiții a căror îndeplinire, în perioada imediat următoare, a fost stabilită a fi esențială. În acest sens, orice alte cheltuieli angajate pentru activități asociate altor condiții FID vor fi limitate;

Optimizarea cheltuielilor operaționale, care presupune reducerea progresivă a cheltuielilor RPN, până la atingerea unui prag minimum de cheltuieli, considerate critice pentru a susține, în mod corespunzător, compania de proiect în atingerea obiectivelor asumate pe termen scurt;

Reducerea progresivă a programului de lucru, respectiv reducerea numărului de personal RPN implicat în derularea Proiectului SMR (cu cel puțîn 60%), prin limitarea necesarului exclusiv la categoriile de personal critic, dar care să permită în același timp societății de proiect să funcționeze din punct de vedere decizional și operațional în acest interval.

Termenul solicitat de SNN pentru prezentarea planului de contingență, de către RPN, este de maximum o luna de la dată ședinței AGA SNN de aprobare a măsurilor anterior menționate″, se mai spune în document. Ședința este programată pe 29 octombrie.