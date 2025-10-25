Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”

După ce tensiunile din coaliția de guvernare au luat amploare, reprezentanții noului grup parlamentar „Pace – Întâi România” au transmis că sunt dispuși să sprijine Guvernul condus de Ilie Bolojan, cu o singură condiție, ieșirea USR de la guvernare.

Declarația a fost făcută chiar în cadrul evenimentului organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD), desfășurat la Hotel Radisson Blu din București.

„Dacă iese USR de la Guvernare, suntem 30 să compensăm”, a spus unul dintre participanții la eveniment, potrivit STIRIPESURSE.RO.

„Suveraniștii” care vor sa sprijine Guvernul

La evenimentul TIAD au participat mai mulți parlamentari și foști membri ai unor partide naționaliste, printre care: senatorul Petrea Dorin, senatorul Adrian Peiu, senatorul Liviu Fodoca, senatorul Ștefan Bortun, senatorul Clement Sava, senatorul Ninel Peia, deputatul Groza, Virgil Zidaru (Makaveli)și fostul premier Victor Ponta.

Ei fac parte din noul grup parlamentar „Pace – Întâi România”. Acesta a fost format din foști membri ai partidelor SOS România, POT și AUR, care s-au reunit într-o platformă comună declarată „suveranistă, dar pro-europeană”.

