Prima pagină » Actualitate » Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”

Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 16:20, Actualitate
Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”

Sorin Grindeanu a transmis sâmbătă, de la Buzău, un mesaj ferm către premierul Ilie Bolojan și partenerii din Coaliție, subliniind că loialitatea nu trebuie confundată cu tăcerea. Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor din alianță, declanșate de dezacordurile privind pensiile speciale și Ordonanța 52.

Profimedia

„Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori a politicilor unora. Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile. Venim cu propuneri constructive în coaliție, deciziile se iau în consens cu toți actorii, dar nu poți să nu spui nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat Ordinanța 52, despre care a afirmat că „a blocat România, atât la nivel local, cât și central”.

„Refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deținuții politici? Ce vreți de la noi? Să stăm și să ne uităm cum se fac aceste greșeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, așa cum am spus, parte acestei coaliții. Dar, și când avem lucruri de spus, o să le spunem… Apăsat!”, a spus liderul PSD.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

CONTROVERSĂ MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
17:17
MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
VIDEO Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
16:33
Radu Miruță acuză un val de „știri false grosolane”: „Mergem înainte fără să ne lăsăm descurajați”
SPORT Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând”
16:00
Adrian Iencsi a dezvăluit ce REPREZINTĂ pentru el Rapid și Mircea Lucescu. „Asta am remarcat în primul rând”
VIDEO Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”
15:44
Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”
ANUNȚ Schimbare majoră în Codul Rutier: Apare a patra culoare la semafor!
15:34
Schimbare majoră în Codul Rutier: Apare a patra culoare la semafor!
BREAKING NEWS Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat
15:18
Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Scapă de calcarul din toaletă cu o băutură pe care o ai în frigider
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Satelitul TESS a detectat două noi exoplanete bizare de dimensiunea lui Jupiter
EXTERNE Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor
16:57
Badanta din Italia care a omorât două bătrâne și a încercat să mai ucidă alte patru. Le dădea medicamente fără voia lor
EXTERNE Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor
16:40
Kamala Harris își vrea revanșa la ALEGERILE din 2028 și le promite nepoatelor sale: Vor vedea o femeie președinte la Casa Albă, în timpul vieților lor
ECONOMIE Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing
16:38
Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing
SPORT Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open
16:18
Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open
HOROSCOP Zodia care își schimbă radical viața până pe 31 decembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Destinul se rescrie”
15:52
Zodia care își schimbă radical viața până pe 31 decembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Destinul se rescrie”
EVENIMENT Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa
15:24
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a MURIT după ce s-a aruncat de la etaj. În apartamentul lui a fost găsit un mesaj pentru partenera sa