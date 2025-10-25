Tensiunile din Coaliție ating cote alarmante. Grindeanu răbufnește: „Nu suntem în Coreea de Nord și nu ne-am transformat într-o sectă de ADULATORI”

Sorin Grindeanu a transmis sâmbătă, de la Buzău, un mesaj ferm către premierul Ilie Bolojan și partenerii din Coaliție, subliniind că loialitatea nu trebuie confundată cu tăcerea. Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor din alianță, declanșate de dezacordurile privind pensiile speciale și Ordonanța 52.

„Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori a politicilor unora. Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile. Venim cu propuneri constructive în coaliție, deciziile se iau în consens cu toți actorii, dar nu poți să nu spui nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat Ordinanța 52, despre care a afirmat că „a blocat România, atât la nivel local, cât și central”.

„Refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deținuții politici? Ce vreți de la noi? Să stăm și să ne uităm cum se fac aceste greșeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, așa cum am spus, parte acestei coaliții. Dar, și când avem lucruri de spus, o să le spunem… Apăsat!”, a spus liderul PSD.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: