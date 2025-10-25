Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Dacă mergi pe același drum, îți asumi că proiectul va fi RESPINS”

Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, la Buzău, că în absența unui dialog real cu magistrații, reforma pensiilor speciale riscă să fie respinsă din nou de Curtea Constituțională. Liderul PSD a avertizat că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR dacă noua lege nu va fi adoptată până la data de 28 noiembrie.

Grindeanu a explicat că, după întâlnirea de vineri cu președinta CSM, Elena Costache, cu șefa Înaltei Curți, Lia Savonea și cu procurorul general Alex Florența, a vrut să afle dacă sistemul judiciar este dispus la dialog pentru elaborarea unui nou proiect de lege.

„Vreau să clarific încă o dată tot procesul. Avem un proiect care prin angajarea răspunderii a fost declarat neconstituțional pe formă, nemaintrându-se la fond. Și a fost respins de CCR. Avem o dată, 28 noiembrie, până la care trebuie să avem un nou proiect, altfel vom pierde 231 de milioane de euro, fiind bornă în PNRR”, a declarat sâmbătă Sorin Grindeanu, la Buzău, într-o conferință de presă.

Acesta a insistat că este nevoie de cooperare între Guvern și instituțiile din sistemul de justiție, pentru a evita repetarea greșelilor.

„Eu cred că dacă încerci să mergi pe același drum, a doua oară, și te aștepti la o finalitate diferită, de fapt cred că-ți asumi că proiectul va fi respins și a doua oară. Ce am făcut eu ieri am făcut ca președinte al Camerei Deputaților, am încercat și am avut un dialog cu președinta Înaltei Curți, cu președinta CSM și cu procurorul general al României. Un singur lucru mi-am dorit de la această întâlnire: să-i întreb dacă există disponibilitate la dialog. Dacă da, sa merg în coaliție să le spun colegilor că actorii principali din acest domeniu al justiție vor să vină să aibă un dialog să facem rapid un proiect de lege”, a declarat Grindeanu.

Declarațiile vin după ce, în urma deciziei Curții Constituționale de a respinge reforma pensiilor speciale, relațiile dintre PSD și premierul Ilie Bolojan s-au tensionat. Social-democrații acuză lipsă de deschidere a Guvernului și cer crearea unui grup de lucru pentru reluarea procesului legislativ.

