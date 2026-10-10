Protest în centrul Bucureștiului împotriva mișcării Antifa, organizat de o grupare de ultrași. Ce mesaje au scandat cei aproximativ 100 de participanți

Un grup de aproximativ 100 de persoane a participat în seara zilei de sâmbătă, 10 octombrie, la un protest organizat în centrul municipiului București. Manifestația a fost organizată de reprezentanții Honor et Patria, o grupare de ultrași cunoscută pentru implicarea frecventă în acțiuni de tip naționalist. În timpul manifestației care a avut loc în apropierea memorialului dedicat vicitmelor Revoluției din 1989, protestatarii au afișat pancarte cu mesaje de revoltă la adresa regimului comunist, adresate inclusiv mișcării antifasciste: „Se scrie Antifa, se citește comunism” sau „Romania against Antifa”.

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„Pericolul comunist, renăscut sub masca Antifa”

Organizatorii au conceput evenimentul drept o manifestație împotriva mișcării Antifa, pe care o asociază direct cu ideologia comunistă. În anunțul de promovare a protestului, reprezentanții Honor et Patria au anunțat că acesta vizează „pericolul comunist, renăscut sub masca Antifa”.

Honor et Patria este o grupare de ultrași înființată în 2003, cunoscută pentru prezența membrilor săi la meciurile echipei naționale de fotbal a României, dar și pentru participarea la manifestații cu caracter naționalist.

Antifa este o denumire generică folosită pentru grupările antifasciste. Nu există o organizație internațională Antifa care să aibă o conducere unică. Grupările care folosesc această denumire au diferite structuri, orientări și metode de acțiune.