Prima pagină » Actualitate » Protest firav în București. Piața Victoriei e aproape goală. Câțiva oameni au venit să-și strige nemulțumirile față de justiție

Protest firav în București. Piața Victoriei e aproape goală. Câțiva oameni au venit să-și strige nemulțumirile față de justiție

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Mai multe organizații civice protestează în Piața Victoriei între orele 19:00 și 23:00. Asociațiile acuză că justiția acționează selectiv și că politicienii pun presiune pe statul de drept.

„Nicușor, șarpe trădător”

Unul dintre protestatari a venit cu o pancartă pe care scrie „Nicușor, șarpe trădător”.

Vezi galeria foto
14 poze

UPDATE 20:00: Mai puțin de 500 de persoane până la această oră.

UPDATE 19:30: În jur de 200 de persoane s-au alăturat protestului.

UPDATE 19:00: Primele persoane au ajuns deja în Piața Victoriei. Potrivit surselor de la fața locului, momentan sunt aproximativ 50 oameni, alături de jandarmi și jurnaliști.

Mai multe organizații civice protestează în Piața Victoriei între orele 19:00 și 23:00. Asociațiile acuză că justiția acționează selectiv și că politicienii pun presiune pe statul de drept.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, se arată în postarea evenimentului.

La protest participă grupurile civice Corupția Ucide, Rezistența, Inițiativa România și Asociația MEA.

Forțele de ordine sunt la fața locului

Jandarmeria Capitalei a transmis că va dispune toate măsurile necesare pentru a asigura ordinea și siguranța publică.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, este mesajul autorităţilor către protestatari.

Zi tensionată pe plan politic

Nemulțumirile au apărut după evenimentele tensionate de ieri. Primarul Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA, liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul privind conflictul de interese, iar Tribunalul Ilfov a blocat pedepsele pentru parlamentarii PNL care vor să voteze Guvernul Veștea.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ SURSE Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se taie la gât. Era sub influența substanțelor interzise
20:48
SURSE Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se taie la gât. Era sub influența substanțelor interzise
ULTIMA ORĂ Denise Rifai a ieșit de la DNA în dosarul Ciucu, după mai bine de trei ore de audieri
20:47
Denise Rifai a ieșit de la DNA în dosarul Ciucu, după mai bine de trei ore de audieri
FLASH NEWS Monica Macovei, reacție din tenebrele trecutului la scandalul politic. Ce spune arhitecta „spectacolului cătușelor” despre Bolojan și Veștea
20:38
Monica Macovei, reacție din tenebrele trecutului la scandalul politic. Ce spune arhitecta „spectacolului cătușelor” despre Bolojan și Veștea
CONTROVERSĂ Se încearcă ruperea AUR în plină criză politică? Cum atacă prietenul lui Claudiu Tarziu suveraniștii
18:41
Se încearcă ruperea AUR în plină criză politică? Cum atacă prietenul lui Claudiu Tarziu suveraniștii
FLASH NEWS Nicușor Dan apreciază un lucru în dosarul lui Ciprian Ciucu: „În sfârșit nu mai avem stenograme în presă”
17:49
Nicușor Dan apreciază un lucru în dosarul lui Ciprian Ciucu: „În sfârșit nu mai avem stenograme în presă”
NEWS ALERT 🚨 566 de liberali vor Congresul de duminică. Noul statut al partidului a trecut cu 551 de voturi. Puciştii vor putea să fie daţi afară din partid
17:24
🚨 566 de liberali vor Congresul de duminică. Noul statut al partidului a trecut cu 551 de voturi. Puciştii vor putea să fie daţi afară din partid
Mediafax
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Digi24
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Adevarul
România la limita supraviețuirii: Majoritatea românilor abia își duc traiul. Semnalul de alarmă transmis de clasa de mijloc
Mediafax
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb și ape turcoaz
Click
Cât de microbiste sunt vedetele? Ce fotbaliști și echipe favorite au la Mondial? Elisabeta Lipă: „Sufăr că România nu s-a calificat!”. Cine e însă bărbatul celebru care nu suportă fotbalul?
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce este solstițiul de vară și de ce este cea mai lungă zi a anului?

Cele mai noi

Trimite acest link pe