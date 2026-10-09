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Protest și la Cluj, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Câteva sute de oameni au ieșit în stradă, purtând drapelul țării și înălțând o rugăciune

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Este a unsprezecea noapte de proteste în fața Arestului Central din București, unde este închis Călin Georgescu. Oamenii au ieșit în stradă și în această noapte, dar nu numai în Capitală. Și orașul Cluj se alătură prin manifestații pro-Călin Georgescu, susținute chiar în centru.

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Acolo, câteva sute de oameni s-au adunat, purtând drapelul României, aplaudând și spunând o rugăciune pentru a marca momentul de susținere pentru Călin Georgescu, fostul candidat la președinție.

Astfel că, protestele continuă nu doar la București, ci la Cluj, acum. Oamenii au ieșit în stradă, în această seară, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, chiar în centrul Clujului, purtând steaguri în mână, fotografii cu el, și aplaudând.

La București, oamenii scandează: „Călin Georgescu este președinte” și „Cristela este Prima Doamnă”

La București, în a unsprezecea noapte de proteste, s-au strâns circa 200 de persoane care scandează: „Călin Georgescu este președinte” și „Cristela este Prima Doamnă”.

Amintim că, tot astăzi, procurorii DIICOT au continuat perchezițiile informatice în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate pe 29 septembrie de Curtea de Apel București.

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