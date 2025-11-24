Protestele din penitenciare ar putea provoca haos. Sindicatele anunță blocarea activităților, iar polițiștii vor refuza munca suplimentară

Sindicatele angajaților din sistemul penitenciar au anunțat că, începând de luni, declanșează proteste în penitenciarele din toată țara și cer, printre altele, stoparea inițiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat.

„Organizațiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depășirea plafonului maximal”

Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, în solidar cu Federația PUBLISIND, și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare declanșează acțiuni de protest în toate penitenciarele începând de luni.

„FSSP-PUBLISIND blochează activitățile din Poliția Penitenciară prin coordonarea de acțiuni sindicale unitare în cadrul cărora toți polițiștii de penitenciare vor refuza munca suplimentară, iar organizațiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depășirea plafonului maximal de 180 de ore suplimentare anual prevăzut de lege.

În absența resurselor umane necesare, funcționarea Poliției Penitenciare este dependentă de prestarea muncii suplimentare de către polițiștii de penitenciare, într-un volum imens, unic în România, plafonul maximal legal de 180 de ore anual fiind depășit încă din luna iunie în majoritatea unităților, menționează sursa citată, care adaugă că simpla exercitare a dreptului legal de a refuza în scris prestarea de muncă suplimentară generează blocaje grave ale activităților din sistemul penitenciar. În susținerea revendicărilor, vor fi organizate și acțiuni de protest”, se precizează în comunicatul trimis.

Care sunt solicitările sindicatelor din penitenciare

stoparea oricăror demersuri de reorganizare a unor unități din Poliția Penitenciară, inițiate în absența dialogului social cu organizațiile sindicale reprezentative din sistemul penitenciar, cu încălcarea cadrului legal, a Acordului colectiv la nivelul grupului de unități Poliția Penitenciară și, respectiv, a Acordului colectiv privind transparența decizională și dialogul în Poliția Penitenciară;

asigurarea bugetului necesar pentru plata tuturor drepturilor salariale în anul 2026, fără eliminarea sau diminuarea unor elemente ale sistemului de salarizare al polițiștilor de penitenciare;

stoparea inițiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat;

creșterea numărului de posturi prevăzute pentru Poliția Penitenciară, corespunzător cu standardele de resurse umane, precum și cu extinderea capacității de deținere;

deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Poliția Penitenciară, în vederea compensării, cel puțin parțiale, a lipsei acute de personal, precum și pentru diminuarea numărului de ore suplimentare prestate.

Calendarul de acțiuni include:

blocarea activităților prin dezacordul scris al PUBLISIND/SNPP-FSSP privind depășirea plafonului legal maximal de 180 ore de muncă suplimentară care pot fi prestate în cursul anului 2025 de către salariații din Poliția Penitenciară (începând cu ziua de luni);

blocarea activităților prin refuzul expres al tuturor polițiștilor de penitenciare de a mai presta muncă suplimentară, precum și refuzul de a exercita alte sarcini decât cele corespunzătoare fișei postului (începând cu ziua de luni);

mitinguri la sediile penitenciarelor, la sediul ANP și la sediul MJ.

