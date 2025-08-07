Prima pagină » Actualitate » Protestul de azi, îmbrăcat în haina comemorării, pentru a nu fi nevoie de autorizație

Protestul de azi, îmbrăcat în haina comemorării, pentru a nu fi nevoie de autorizație

Luiza Dobrescu
07 aug. 2025, 15:58, Știri politice
Protestul de azi, îmbrăcat în haina comemorării, pentru a nu fi nevoie de autorizație

Pagina „Corupția ucide” organizează joi, în Piața Universității, de la ora 19.00, „un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990”. Evenimentul îmbracă haina unui protest, ca reacție la instituirea zilei de doliu național în memoria fostului lider social-democrat Ion Iliescu. 

„Statul a decretat joi, 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze și să ucidă cetățeni pașnici. Ne întâlnim joi 7 August 2025 la ora 19:00 în Piața Universității”. Așa sună anunțul lansat de „Corupția ucide” pentru românii care vor să ia parte la „un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990.”

„În loc de doliu oficial, creăm un spațiu civic de memorie autentică, unde vocile celor uitați să fie auzite și unde arta, dialogul și solidaritatea să transforme durerea în conștiință colectivă.

Activități propuse:

Zonă de memorie vie:
– Instalație participativă cu mărturii scrise/audio ale supraviețuitorilor mineriardelor
– „Peretele memoriei” – unde participanții pot lăsa mesaje, fotografii, obiecte simbolice
– Lectură publică de nume ale victimelor și momente de reculegere

Expresie creativă și artistică:
– Atelier de postere și bannere cu mesaje despre memorie și justiție
– Performance artistic despre violența de stat și rezistență
– Mic concert acustic cu piese dedicate libertății

Dialog și educație civică:
– Cerc de discuții deschis despre memoria colectivă și responsabilitate istorică

– Aprindere de lumânări pentru victime, nu pentru opresori
– Minute de zgomot (nu de tăcere) – pentru cei cărora li s-a luat vocea

Evenimentul promovează memoria critică și dreptul la adevăr istoric”,​​​​​​​​​​​​​​​​ scrie pe pagina evenimentului.

Organizatorii spun că nu au avut nevoie de aprobare de la primărie sau din partea altor instituții pe baza faptului că evenimentul este o comemorare și nu un protest care să aibă nevoie de autorizație.

„În nicio țară de pe planetă, un inculpat pentru crime împotriva umanității nu poate să aibă parte de funeralii naționale!

 Noi am declarat evenimentul ca fiind comemorare și nu avem nevoie de autorizație de la Primăria Capitalei, spune Angi Șerban, vicepreședinte „Corupția ucide”. „

La rândul lor, reprezentanții Primăriei Capitalei au transmis că nu a fost depusă nicio cerere sau solicitare referitoare la evenimentul de la ora 19.00.

Jandarmeria București a transmis că nu a fost notificată și a declarat pentru Gândul.

„Sub un alt aspect, în mediul on-line se observă îndemnuri pentru organizarea unei acțiuni de protest, în data de 07 august, în Piața Universității.

Subliniem faptul că desfășurarea acestei manifestații este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare (depunerea declarației scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului București, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării acesteia și înregistrarea declarației de desfășurare a adunării publice la unitățile de jandarmi competente teritorial, cu cel puțin 48 de ore înainte).”

