PSD-ul se pregătește să „AMENDEZE” companiile din Energie. Sorin Grindeanu: „Cei care au făcut asta să plătească”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a susținut o conferință de presă, la sfârșitul ședinței de guvern, în care a abordat, printre altele, și companiilor din domeniul energiei, care au întârziat emiterea facturilor, pentru ca românii să fie taxați cu TVA mărit.

Grindeanu a declarat, referitor la faptul că majoritatea companiilor din domeniul Energiei au emis facturile cu întârziere, astfel încât clienții să achite TVA mărit, că este un aspect „scandalos” și a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să sancționeze acești furnizori.

„Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturile la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit și l-au prins”, a spus Grindeanu.

Grindeanu subliniat că cetățenii nu trebuie să suporte consecințele acestor practici și a solicitat găsirea unor pârghii legale pentru ca firmele implicate să fie trase la răspundere.

Președintele PSD a explicat că orice măsuri privind piața energiei trebuie discutate și agreate mai întâi în coaliția de guvernare, după care prezentate public.

„E și cazul energiei. A fost și cazul sănătății. A fost și cazul propunerilor din zona de muncă”, a adăugat el.

De asemenea, acesta a declarat că este de acord cu ministrul Energiei care a propus discutarea în CSAT a acestei probleme.

