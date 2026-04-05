Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea

Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
Consumi cafea? Iată cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul acestei băuturi.

Cafeaua face parte din peisajul cotidian al milioanelor de oameni. Este o „licoare” care se consumă, de cele mai multe ori, la orele dimineții. Pentru unii dintre consumatori, această băutură este precum un „combustibil” pentru începutul zilei de lucru. Conține cofeină care îmbunătățește starea de alertă, poate spori concentrarea și este chiar asociată cu anumite beneficii metabolice atunci când este consumată cu moderație, notează Larazon.es.

Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea

Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea

Experții sunt de acord că organismul rareori rămâne „tăcut” în fața excesului. Cofeina, un stimulent al sistemului nervos central, are și o limită personală care variază în funcție de sensibilitatea individuală, greutatea corporală și calitatea somnului. Atunci când această limită este depășită, încep să apară semnale care ar trebui luate în considerare.

Conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), până la 400 de miligrame de cafeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea, este considerat sigur pentru majoritatea adulților sănătoși. Depășirea regulată a acestei cantități poate declanșa efecte adverse, scrie sursa citată.

Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea

Care sunt cele 5 semne pe care le transmite corpul?

  1. Somnul devine mai dificil. Cofeina blochează adenozina, o substanță care induce somnul, astfel încât efectul său stimulant poate dura ore întregi. Specialiștii în somnologie recomandă evitarea cafelei cu cel puțin 6 ore înainte de culcare. Ideal, ar trebui să fie până la 8 ore.
  2. Pot apărea stări de nervozitate, palpitații sau anxietate. Cafeaua accelerează ritmul cardiac și declanșează eliberarea de adrenalină. În doze moderate, poate crește nivelul de energie, dar în cantități mari, provoacă efectul opus. Și anume, neliniște, tremor sau o senzație de nervozitate constantă. Pot apărea palpitații, dureri de cap.
  3. Pot apărea probleme digestive. Cafeaua stimulează tranzitul intestinal și crește aciditatea gastrică. Un consum excesiv poate irita sistemul digestiv și poate provoca diaree, disconfort abdominal sau scaune frecvente.
  4. Spasme sau tremor involuntar. Un simptom mai puțin cunoscut, dar destul de frecvent, este spasmul pleoapelor. Cofeina stimulează neurotransmițătorii legați de activitatea musculară și nervoasă. Când stimularea este excesivă, mușchii reacționează cu spasme mici, involuntare.
  5. Dependență și simptome de sevraj. Ultimul semn de avertizare nu apare în timp ce bei cafea, ci atunci când nu o consumi. Pot apărea dureri de cap, iritabilitate, dificultăți de concentrare și oboseală.

