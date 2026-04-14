Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți în primă lectură un proiect de lege care extinde competența președintelui rus de a trimite trupe în străinătate pentru „a proteja drepturile cetățenilor ruși”. Conform documentului, Vladimir Putin va putea desfășura armata rusă pentru operațiuni în străinătate în cazul arestării, detenției sau altor forme de urmărire penală a cetățenilor ruși, relatează Interfax.

Acest lucru se referă la măsurile luate de instanțele altor țări „înzestrate cu puteri fără participarea Federației Ruse”, precum și de organizațiile judiciare internaționale pe care Moscova nu le recunoaște („a căror jurisdicție nu se bazează pe un tratat internațional al Federației Ruse sau pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU adoptată în exercitarea puterilor prevăzute în Capitolul VII al Cartei ONU”), conform notei explicative a proiectului de lege.

Potrivit articolului 8 din legea federală a Rusiei „Privind Securitatea”, președintele are deja autoritatea de a trimite trupe în străinătate. Liderul de la Kremlin poate lua o astfel de decizie dacă alte țări sau organizații internaționale iau măsuri „contrare intereselor Federației Ruse” sau „fundamentelor ordinii publice” din Rusia.

„Comisia de Apărare a Dumei de Stat susține conceptul proiectului de lege, deoarece regulamentul propus va contribui la protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor ruși, va proteja organizațiile rusești de atacurile ilegale străine și va contracara campania rampantă de rusofobie care continuă la nivel internațional”, a declarat Andrei Kartapolov, președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, comentând proiectul de lege în cadrul unei sesiuni plenare.

Sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării al Federației Ruse

