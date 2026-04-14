Prima pagină » Știri externe » Kremlinul „constată cu satisfacție” că Magyar este dispus să poarte un „dialog pragmatic cu Moscova”. Declarațiile purtătorului de cuvânt al lui Putin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Sursă foto: Mediafax

Kremlinul se declară „mulțumit“ de faptul că viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, pare dispus să poarte un dialog pragmatic cu Moscova, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, extremiștii ruși au deplâns înfrângerea lui Viktor Orbán, un partener apropiat al Moscovei la alegerile parlamentare de pe 12 aprilie. Totuși, Kremlinul a declarat rapid că este pregătit pentru discuții cu noua conducere a țării.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție disponibilitatea lui (a lui Magyar) de a se angaja într-un dialog pragmatic, ceea ce este un lucru pozitiv”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În acest caz, există o voință reciprocă din partea noastră, iar noi vom proceda în continuare în funcție de măsurile concrete luate de noul guvern maghiar.”

Rusia vinde petrol și gaze Ungariei și construiește o nouă centrală nucleară la sud de Budapesta. Orban a fost util Moscovei deoarece s-a pronunțat adesea împotriva sancțiunilor UE impuse Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, s-a opus demersurilor Kievului de a adera la UE și a blocat un împrumut al UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Magyar a combinat retorica pro-UE și pro-NATO cu o recunoaștere publică a faptului că va trebui să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin și să continue să achiziționeze petrol și gaze rusești pentru moment.

Într-un interviu acordat ziarului Nepszava și publicat pe 11 aprilie, Peter Magyar mărturisea că, dacă va fi necesar, se va așeza la masa negocierilor cu liderul de la Kremlin.

„Nimeni nu vrea în Ungaria un guvern pro-Ucraina. În schimb, vor unul pro-Ungaria, și sperăm că va exista unul așa după 12 aprilie. Ar fi bine să avem în sfârșit un guvern care să se ocupe de problemele reale ale poporului maghiar. Desigur, dacă se va ajunge la asta, va trebui să ne așezăm la masă cu președintele rus. Nici poziția geografică a Rusiei, nici cea a Ungariei nu se vor schimba. Dependența noastră energetică va rămâne aici încă o vreme. Trebuie să consolidăm diversificarea, dar asta nu se întâmplă de la o zi la alta. Dacă va fi necesar, vom negocia, dar nu vom fi prieteni.“, a transmis Peter Magyar, înainte de alegerile de duminică.

În conferința de presă maraton de luni seara, viitorul premier a transmis că vrea pace cât mai repede în Ucraina și ridicarea “imediată” a sancțiunilor pentru Rusia.

„De îndată ce războiul se va termina și să sperăm că negocierile vor avea succes și că acest război se va opri curând, atunci Europa va ridica imediat sancțiunile, pentru că suntem vecini cu Rusia și nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la prețuri mai mari, deoarece asta ne distruge competitivitatea. Uneori este ușor să spui lucruri, și înțeleg problemele morale sau pe cele de principiu și voi proteja drepturile omului cât mai mult posibil, la fel de mult ca oricine altcineva, dar să nu ne împușcăm în picior. Așadar, vom încerca să cumpărăm petrol și gaze din cât mai multe surse posibil”, a spus Magyar.

 

Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei

Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova

CONTROVERSĂ Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
16:23
Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
FLASH NEWS Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
16:16
Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
INCIDENT Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
15:45
Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
FLASH NEWS Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului
15:29
Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului
SĂNĂTATE Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
14:11
Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FLASH NEWS Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
14:03
Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani

