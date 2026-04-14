Kremlinul se declară „mulțumit“ de faptul că viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, pare dispus să poarte un dialog pragmatic cu Moscova, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, extremiștii ruși au deplâns înfrângerea lui Viktor Orbán, un partener apropiat al Moscovei la alegerile parlamentare de pe 12 aprilie. Totuși, Kremlinul a declarat rapid că este pregătit pentru discuții cu noua conducere a țării.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție disponibilitatea lui (a lui Magyar) de a se angaja într-un dialog pragmatic, ceea ce este un lucru pozitiv”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „În acest caz, există o voință reciprocă din partea noastră, iar noi vom proceda în continuare în funcție de măsurile concrete luate de noul guvern maghiar.”

Rusia vinde petrol și gaze Ungariei și construiește o nouă centrală nucleară la sud de Budapesta. Orban a fost util Moscovei deoarece s-a pronunțat adesea împotriva sancțiunilor UE impuse Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, s-a opus demersurilor Kievului de a adera la UE și a blocat un împrumut al UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Magyar a combinat retorica pro-UE și pro-NATO cu o recunoaștere publică a faptului că va trebui să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin și să continue să achiziționeze petrol și gaze rusești pentru moment.

Într-un interviu acordat ziarului Nepszava și publicat pe 11 aprilie, Peter Magyar mărturisea că, dacă va fi necesar, se va așeza la masa negocierilor cu liderul de la Kremlin.

„Nimeni nu vrea în Ungaria un guvern pro-Ucraina. În schimb, vor unul pro-Ungaria, și sperăm că va exista unul așa după 12 aprilie. Ar fi bine să avem în sfârșit un guvern care să se ocupe de problemele reale ale poporului maghiar. Desigur, dacă se va ajunge la asta, va trebui să ne așezăm la masă cu președintele rus. Nici poziția geografică a Rusiei, nici cea a Ungariei nu se vor schimba. Dependența noastră energetică va rămâne aici încă o vreme. Trebuie să consolidăm diversificarea, dar asta nu se întâmplă de la o zi la alta. Dacă va fi necesar, vom negocia, dar nu vom fi prieteni.“, a transmis Peter Magyar, înainte de alegerile de duminică.

În conferința de presă maraton de luni seara, viitorul premier a transmis că vrea pace cât mai repede în Ucraina și ridicarea “imediată” a sancțiunilor pentru Rusia.

„De îndată ce războiul se va termina și să sperăm că negocierile vor avea succes și că acest război se va opri curând, atunci Europa va ridica imediat sancțiunile, pentru că suntem vecini cu Rusia și nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la prețuri mai mari, deoarece asta ne distruge competitivitatea. Uneori este ușor să spui lucruri, și înțeleg problemele morale sau pe cele de principiu și voi proteja drepturile omului cât mai mult posibil, la fel de mult ca oricine altcineva, dar să nu ne împușcăm în picior. Așadar, vom încerca să cumpărăm petrol și gaze din cât mai multe surse posibil”, a spus Magyar.

